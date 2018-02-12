15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan ‘Gazi’ Metin Yılmaz kimdir? Neden bu eylemi yaptı?

Akşam saatlerinde İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde enteresan anlar yaşandı. ‘Gazi’ olduğunu iddia eden Metin Yılmaz isimli bir şahıs kendi aracı ile 2 şeridi trafiğe kapatarak bir ‘eylem’ gerçekleştirdi.

Peki, Metin Yılmaz neden böyle bir girişimde bulundu.

Arabasının üzerine astığı pankartta :"Ben Güneydoğu Gazisi, Beni Devlet bu duruma düşürdü.İsteyen facebooktan Gazi Metin Yılmaz Kanal 7 haberden düştüğüm durumu öğrensin" diye yazdı. Ancak Metin Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarında herhangi bir bilgi yer almıyordu.

Öte yandan henüz Metin Yılmaz’ın gerçekten gazi olup olmadığı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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