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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan ‘Gazi’ Metin Yılmaz kimdir? Neden bu eylemi yaptı?

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan ‘Gazi’ Metin Yılmaz kimdir? Neden böyle bir eyleme kalkıştı?

12 Şubat 2018 Pazartesi 20:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan ‘Gazi’ Metin Yılmaz kimdir? Neden bu eylemi yaptı?

Akşam saatlerinde İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde enteresan anlar yaşandı. ‘Gazi’ olduğunu iddia eden Metin Yılmaz isimli bir şahıs kendi aracı ile 2 şeridi trafiğe kapatarak bir ‘eylem’ gerçekleştirdi.

Peki, Metin Yılmaz neden böyle bir girişimde bulundu.

Arabasının üzerine astığı pankartta  :"Ben Güneydoğu Gazisi, Beni Devlet bu duruma düşürdü.İsteyen facebooktan Gazi  Metin Yılmaz Kanal 7 haberden düştüğüm durumu öğrensin" diye yazdı. Ancak Metin Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarında herhangi bir bilgi yer almıyordu.

Öte yandan henüz Metin Yılmaz’ın gerçekten gazi olup olmadığı hakkında net  bir bilgi bulunmuyor.

 

Köprüdeki eylemci teslim oldu, trafik açıldı

Köprüdeki eylemci teslim oldu, trafik açıldı

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 20:11
  1. istanbul
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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