Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet kazası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motositletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada yola savrularak yaralanan sürücü ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:20
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet kazası

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti köprü girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüdeki trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. O sırada köprüden geçmekte olan motorize polis ekipleri de durarak yaralıya yardım etti. Trafiği yönlendiren ekipler olası bir ikinci kazanın önüne geçti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kerem Pembegül "Köprüde ilerliyordum. Trafik durdu. Motorlu arkadaş da arkadan gelerek çarptı bana. O sırada motorlu polisler geçiyordu.Yardım ettiler. Ambulans çağırdık" dedi.

Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsü  ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:20
  1. 15 temmuz şehitler köprüsü
  2. motosiklet
  3. kaza
  4. yaralı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...