15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet kazası

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti köprü girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüdeki trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. O sırada köprüden geçmekte olan motorize polis ekipleri de durarak yaralıya yardım etti. Trafiği yönlendiren ekipler olası bir ikinci kazanın önüne geçti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kerem Pembegül "Köprüde ilerliyordum. Trafik durdu. Motorlu arkadaş da arkadan gelerek çarptı bana. O sırada motorlu polisler geçiyordu.Yardım ettiler. Ambulans çağırdık" dedi.

Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.