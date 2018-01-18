Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar dehşeti yaşandı. 30-35 yaşlarındaki bir kişi korkuluklara çıkarak kendini boğazın sularına bıraktı.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:27
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti. O sırada köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Hızla olay yerine intikal eden Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Hızla Çengelköy İskelesi'ne çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 13:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadağ'da bir ilk! Tutuklandı...
    1. Karadağ'da bir ilk! Tutuklandı...
    2. Türkiye Rusya'da talep etti: Kapatın
    3. PKK'nın kabusu geldi! Görüntülemek..
    4. Çavuşoğlu açıkladı! Dönüşü olmayan..
    5. Merkel şaşırttı! AB'nin Türkiye..
    6. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet!
    7. İtalyanlar gece açıkladı! Galatasaray..
    8. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Adaylığını..
    9. Karamollaoğlu: Afrin'e girmek sorun..
    10. Trabzon'da ipler gerildi! 'Saygısızlık..
    11. Yılın transferi resmen açıklandı
    12. CHP Genel Başkanlığına bir aday daha…..
    13. 3 milyar euroya mal ettiler, ilk..
    14. Perinçek'ten Afrin yorumu:..
    15. Orgeneral Akar ve Fidan'dan kritik..
    16. 'Ben artık Müslüman değilim' dedi ve..
    17. Kanal İstanbul o ülkeyi de..
    18. Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl..
    19. 'CHP, Marksist-Leninist propaganda...'
    20. Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...