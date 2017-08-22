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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 12 Haziran’da başlayan tadilat çalışmaları tamamlandı. 72 günde 40 yıllık tadilat yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün tamamen trafiğe açılacak.

22 Ağustos 2017 Salı 09:50
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 12 Haziran'dan bu yana sürdürülen bakım, onarım ve yapısal takviye işlemleri dün tamamlandı. Biten çalışmaların ardından köprünün kapatılan şeritlerinin bugün trafiğe açılması ve 6 şeridin tamamının hizmet vermesi bekleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzi yenileme çalışmaları dün itibarıyla tamamlandı. Yan yolları temizleme işleminden sonra tadilata son nokta konulacak. Daha önce köprü trafiğinin rahatlaması için gişeler kaldırılmış ancak köprü tadilatının başlamasıyla İstanbullular'ın trafik çilesi başlamıştıı. Tadilatın bitmesi ve gişelerin kaldırılmasıyla sürücülerin rahat bir nefes alması bekleniyor.

72 GÜNDE SONRA

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, önceki hafta çalışmaların 25 Ağustos'ta son bulacağını açıklamıştı. Ancak hızlı ve planlı çalışmanın sonucunda köprünün açılışı planlanan tarihten 3 gün öne çekildi. Bakan Arslan, yaptığı açıklamada "Köprü 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olmak üzere hizmet verecek" dedi. Köprüdeki çalışmalar 72 günde tamamlandı. Yüzde 40'ı yenilenen köprünün önümüzdeki 40 yıllık tadilatı da yapıldı.

KÖPRÜDE NELER DEĞİŞTİ?

Çalışmalarla köprüdeki asfaltın tamamı yenilendi. Asfaltın altında bulunan yalıtım tabakası kaldırılarak genleşme derzleri söküldü. Yalıtım tabakasının altında bulunan çelik kısmın da yenilenmesinden sonra yeniden koruyucu tabakalar ve asfaltlama işlemleri gerçekleşti. Paslanan çelik tabakalar yenilendi. Asfaltta kullanılan sistemle bundan sonra yapılacak yenileme çalışmaları da daha kolay olacak ve kısa sürede bitecek.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:50
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