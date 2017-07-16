Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe açıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 08:07
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında köprü girişinde düzenlenen anma töreninin ardından, belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmaların sona ermesinin ardından, köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 08:07
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
    1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe..
    2. Erdoğan konuşurken talihsiz kaza!..
    3. "Bunlar benim sadakamla, İslamımla..
    4. Milletin Zaferi
    5. Millet tankın karşısında Özdağ ekran..
    6. Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
    7. Dün gece 10 kez sela okudu. Sebebi...
    8. Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı!..
    9. Erdoğan: FETÖ ile aynı dili..
    10. "Salaları, F-16 seslerine karşı galip..
    11. Erdoğan: Darbenin arkasındakileri..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
    13. FETÖ'nün malikanesinde korku ve..
    14. Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz..
    15. Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    16. 15 Temmuz darbe girişimini tersine..
    17. Gönülleri fethetti: Muslera'dan 15..
    18. CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini..
    19. Telefonla konuşmak isteyenlere Erdoğan..
    20. Düğünden önce demokrasi meydanına..
    Avcılar vurdu! Tam 350 kilo
    Avcılar vurdu! Tam 350 kilo
    Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
    Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
    Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
    Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kararını açıkladı
    Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kararını açıkladı