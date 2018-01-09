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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava başladı.

09 Ocak 2018 Salı 11:12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası başladı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 106  tutuklu sanık, bir tutuksuz sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler  katıldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe  girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak adı değiştirilen  Boğaziçi Köprüsü'nde darbe girişimine tepki gösteren ve sanıklara müdahale eden  vatandaşların üzerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi ve  konuşlanan tanklardan birinden dört kez top atışı yapılması sonucunda ikisi polis  memuru, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da  bulunduğu 32 sivil vatandaş olmak üzere şehit olan 34 kişi "maktul", 424 kişi ise  "müşteki" olarak yer alıyor.

TSK'ya yuvalanan FETÖ mensubu sanıkların, darbe kalkışması esnasında  İstanbul'daki stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları  anlatılan iddianamede, yapılan toplantılarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ele  geçirerek İstanbul trafiğinin kontrol altında tutulması görevinin Kuleli Askeri  Lisesi Komutanlığı'na verildiği, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın da bu birliğe  takviye olması yönünde karar alındığı belirtiliyor.

İddianamede, köprüyü kontrol altına almak için Kuleli Askeri Lisesi  Komutanlığı'ndan saat 21.23'te hareket eden sanıklardan oluşan askeri birliğin,  21.52'de ulaştıkları köprüde trafiği kapattığı, vatandaşların üzerine silah ve  topla ateş ettiği, 8 saat 23 dakika sonra 06.15'te de teslim olduğu ifade  ediliyor.

Darbe girişimine karşı tepki göstermek amacıyla saat 00.40 ve  sonrasında Boğaziçi Köprüsü'ne gelen çok sayıda vatandaşın, kolluk görevlileriyle  tank ve zırhlı araçların bulunduğu yere ulaştıkları, saat 01.05 sıralarında  darbeye tepki göstermek üzere hem Avrupa ve Anadolu ayağında toplanan halktan bir  kısmının da tank ve zırhlı araçların bulundukları yere doğru ilerledikleri,  sanıkların yoğun şekilde ateş etmesi sonucu birçok vatandaşın şehit olduğu ve  yaralandığı vurgulanıyor.

YEDİ DARBECİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Toplamda 151 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarılan  iddianamede, darbecilerin emniyet güçlerine ateş açması sonucunda çıkan çatışmada  Üsteğmen Vedat Yıldız, Astsubay İbrahim Gül, Uzman Çavuş Mustafa Çelik, askeri  öğrenciler Murat Tekin, Ragıp Enes Katran, erler Burak Dinler ve Kurtuluş  Kaya'nın etkisiz hale getirildiği, ölmeleri nedeniyle de bu kişiler hakkında  takipsizlik kararı verildiği belirtiliyor.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47  askeri öğrenci olmak üzere toplam 135'i tutuklu 143 sanığın, "TBMM'yi ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye  teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ile "kasten  öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması  isteniyor.

Ayrıca bazı sanıkların ''silahla kasten yaralama'', "kasten öldürmeye  teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma''  suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:12
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