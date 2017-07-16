15 Temmuz Şehit ve Gaziler anısına cirit müsabakası gerçekleşti

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı Kaymakamlığı ve Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 15 Temmuz Şehit ve Gaziler anısına cirit müsabakası Sakarya Atatürk Stadı’nda gerçekleşti. Müsabakaya Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve çok sayıda davetli katıldı. Gerçekleşen müsabakada Manisa’dan Selendi Beypınar Cirit Sevenler Kulübü ve Uşak’dan Umut Atlı Cirit Spor Kulübü kıyasıya yarıştı.

Çelikkaya: “Ata sporumuzun bir sonraki kuşağa aktırılmasına vesile olur”

Müsabakada konuşan Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, “15 Temmuz münasebetiyle bu heyecanı paylaşırken, Adapazarı Belediye başkanımız değerli dostumla istişare edince böyle bir faaliyetin çok hoş olacağını düşündük. Atlı cirit bir savaş sanatı tarihi benliklerine dayanıyor. Bugün ülkemizin belirli yerlerinde de yaşatılıyor. Bugün burada misafir ettiğimiz takım tabii ezeli iki rakip. Ben bu ülkenin cirit sporunun tarihini biraz bilen birisi olarak söyleyebilirim. Son 5-6 yıla kadar şampiyonlukta ezeli iki rakibini misafir etti Adapazarı Belediyemiz. Bu ata sporumuzun bir sonraki kuşağa aktarılması için vesile olur” dedi.

Dişli: “Bu sporun sevdalıları bu şehirde olacaktır”

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise yaptığı açıklamada, “Adapazarı Kaymakamımız Uşak ve Manisa’da bu binicilikle ilgili baya ciddi takımlar var ve iyi de yarışıyorlar. Bu ata sporumuzu buralara getirip bir gösteri yapabiliriz dedik. 15 Temmuz münasebetiyle bu tip ata sporlarıyla ilgili gösteri yapmak çok önemli. İnsanlarımızı da bu 15 Temmuzla ilgili yürekli hale getirmek için bu aslında ata sporuyla birlikte daha da bir anlam kazandı. Gençlerimizin heyecanlarını atabilecek bir hareket yapmaları lazım. Bu sporun sevdalıları bu şehirde olacaktır. Bunu insanlarımızla buluşturup gençlerimizin ilgi alakasına yönelik çalışmalar yapabilir miyiz diye şu anki müsabakayı düzenlemiş olduk” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ata bindi. Başkan Dişli’nin ata binmesi protokol tarafından büyük alkış aldı.