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15 Temmuz şehidinin anne ve babasının bayram hüznü

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu ile annesi Zehra Ağaroğlu, oğullarının yokluğunda ilk Ramazan Bayramı’nı geçirmenin hüznünü yaşıyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:46
15 Temmuz şehidinin anne ve babasının bayram hüznü

Ağaroğlu çifti, bayramın ikinci günü Korkuteli’ne bağlı Yazır Mahallesi’nde oğullarının kabrini ziyaret ettiler. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu’nun kabrini ziyaret eden şehit annesi Zehra Ağaroğlu ve şehit Babası Osman Ağaroğlu, oğlunun mezarı yanına oturarak dakikalarca dua okuyup gözyaşlarına boğuldu. Dua bittikten sonra yerden kalkan anne oğlunun mezar taşına sevip öperek bayramını kutladı. Ağaroğlu çifti, “Geçen yıl bayramda sen bizi ziyaret etmiştin şehidim. Bu yıl sıra bizde. Cennette buluşmak ümidiyle” diyerek dua ettiler.

"Dua etmekten başka çaremiz yok"

Şehit annesi Zehra Ağarolu, “Allah mekanını cennet etsin. Allah ondan razı olsun. Sanki bir melekti uçtun gittin. Geçen yıl bayramda sen bizi ziyaret etmiştin şehidim. Bu yıl sıra bizde. Cennette buluşmak ümidiyle. Şehidimize olan özlem her gün artıyor, hasret çoğalıyor. Oğlum henüz baharındaydı, diğer şehit gençlerimiz de hepsi aynı. Allah onların mekanını cennet eylesin. Kabirleri güllük gülistanlık olsun, Peygamber Efendimizin yanında olsunlar. Elden bir şey gelmiyor, vatan sağ olsun. Yüce Rabbim onları şehit edenlerin cezasını verecektir. Bu vatan, şehitlerimiz sayesinde ayaktadır. İlk bayramımızı Yasin Naci olmadan geçiyoruz. Elden bir şey gelmiyor, dua etmekten başkan çaremiz yok” dedi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:46
  1. Ankara
  2. Korkuteli
  3. Genelkurmay Başkanlığı
  4. Ankara Üniversitesi
  5. Ramazan Bayramı
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