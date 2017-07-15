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15 Temmuz şehidinin adı hatıra ormanında yaşatılacak

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından 15 Temmuz şehidi 4’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin anısına oluşturulan hatıra ormanının açılışı yapıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:17
15 Temmuz şehidinin adı hatıra ormanında yaşatılacak

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandığı sırada şehit olan 4’üncü Sınıf Münir Murat Ertekin adının yaşatılması için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası kendisine ait ormanın ismini 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında değiştirdi. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Şehit Münir Murat Ertekin Hatıra Ormanı’nın açılış programına Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, STSO Başkanı Osman Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Türkiye bir işgale, ihanete sahne oldu. Hep birlikte mücadele ederek darbe girişimini engelledik. Fakiriyle, zenginiyle, memuruyla, siviliyle, polisiyle, askeriyle bu vatana bağlı herkes mücadelenin içinde yer aldı" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Ülkemiz darbe girişimi sürecinde sadece darbe girişimiyle karşılaşmadı, ülke işgal edilmek istendi. Şehitlerimiz canlarını ortaya koymamış olsaydı bugünkü Türkiye farklı bir Türkiye olurdu. Bugünkü Sivas farklı bir Sivas olurdu" diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hatıra ormanın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Vali Gül ve il protokolü hatıra ormanına fidan dikti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:17
  1. Türkiye
  2. Erzincan
  3. Ankara
  4. Sivas
  5. Aydın
  6. Gölbaşı
  7. Osman Yıldırım
  8. Erzin
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