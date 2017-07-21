15 Temmuz şehidi annesinden Özgüven’e ziyaret

15 Temmuz’da gösterdiği hassasiyet ve programlar için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür eden Sevdiye Ertürk, “Benim oğlum çok iyi bir vatanseverdi. Vatan için canını seve seve vereceğini biliyordum, öyle de oldu. Sait’le her zaman gurur duydum o gece vurulduğunu duymuştum Ankara’ya gittiğimde de şehit olduğunu öğrendim. O gün de dimdik ayaktaydım şimdi de çünkü benim oğlum bir kahraman” dedi.

15 Temmuz’u ve o gece canlarını veren kahramanları asla unutmayacaklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bu nazik ziyaretinizden dolayı çok mutlu oldum. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk 66. Zırhlı Tugay’da verdiği mücadeleyle İstanbul için kilit rol oynayarak, tugayın darbe girişimine desteğini engelledi. Sait Ertürk kardeşimizin Kurmay Albay Nedim Ulusan’ı arayarak, ‘Vuruldum Nedim, ölüyorum, kan kaybediyorum, çocuklarım sana emanet’ dediği hala hafızalarımızda. Şehidimizin annesi, çocukları, yakınlarının belediye olarak biz her zaman yanında olacağız. Memleketimizin kahraman albayının adını hep yaşatacağız. O ve onun gibi 15 Temmuz’da şehit düşen kardeşlerimiz bu vatanı bize bırakmak için canlarını verdiler biz de onların emanet ettiği bu cennet vatanı canımız pahasına koruyacağız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ziyarette anne Ertürk’e şehidimizin resmini hediye etti.