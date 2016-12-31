15 Temmuz’da gösterdiği cesaretli, ferasetli yönetimi ile hain darbecilerin planını bozulmasında önemli rol oynayarak o gecenin sembol isimleri arasına giren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “15 Temmuz savaştan daha kötü, çünkü kendi çocuğumuz kendi silahımızla bize ateş açtı” ifadesini kullandı.

Çalışkan, Mardinliler Derneği’ni kabulünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da sadece FETÖ’le değil birkaç devlete karşı koyduklarını söyledi. 15 Temmuz’un savaştan da kötü olduğuna dikkat çeken Çalışkan, şöyle devam etti: “Hain darbe girişiminden birkaç saat öncesine kadar bağrınıza bastığınız çocuklarınız hem de sizin silahlarınızla size saldırıyor. Bundan daha kötü bir şey olur mu? Bizi ölümle terbiye etmek istediler, milletimizin kahramanca direnmesiyle bunu başaramadılar şimdilerde ise akıllarınca ekonomimize saldırarak açlıkla terbiye yoluna gidiyorlar. Bütün içtenliğimle söylüyorum; bunu da başaramayacaklar.”

ZOR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, son üç ay içinde 58 şehit verdiklerini hatırlatarak, “Çok zor bir imtihandan geçiyoruz, ama dayanacağız. Şehit babalarını ‘Bize sağ-salim teslim ettiğiniz gencecik çocuklarınızı size şehit olarak geri veriyoruz, çok üzgünüz’ diyerek teselli etmeye çalışırken inanın onlar bize teselli veriyor. Bu vatanseverlik gözlerimizi yaşartıyor, düşmanlarımızı ise adeta çıldırtıyor” dedi.

ÜÇ AYA KADAR RAHATLARIZ

Türkiye’nin olağanüstü bir dönem yaşadığını vurgulayan Mustafa Çalışkan, bu darboğazdan çıkıldıktan sonra ülkenin kanatlanacağını söyledi. Türkiye’nin hem içte hem dışta çok çetin mücadele verdiğini belirten Çalışkan, şunları söyledi:

“DAEŞ’le savaşıyoruz kimse yardım etmiyor. PKK, Avrupa’da özellikle Almanya’da cirit atıyor. PYD’ye ABD destek veriyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemize ameliyat yapamayacaklar. 2-3 ay daha sıkıntı yaşayacağız. Bu süre zarfının sonunda inşallah rahata kavuşacağız. Zor günler geçirdiğimizin farkındayız ancak kesinlikle ümitsiz olmayacağız, Müslüman umutsuz olamaz.”

TERÖRÜ GÜNDEMDEN ÇIKARMAMIZ LAZIM

Çalışkan, devletin kararlı mücadelesiyle İstanbul’da da terörün belinin kırıldığını belirterek, “Sayın Başbakanımıza söz verdim. Polisimiz yakın bir zamanda Gazi Mahallesi’nde elini kolunu sallayarak dolaşacak. 20-25 yılın sorununu elbette kısa sürede çözmek zor ama adım adım sona yaklaşıyoruz” dedi.

İsviçre’de polisin yemeğe çıkarken karakolu kapatıp gittiğini kaydeden Mustafa Çalışkan, “Bizim neyimiz eksik. Biz de o günleri göreceğiz inşallah. Bu hayal değil, inanarak söylüyorum” diye konuştu.

AVRASYA TÜNELİ

Sohbet sırasında, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Avrasya Tüneli’ne de değinen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, dünyanın ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye’nin devrim gibi bir projeyi başarmasının taktir edilecek bir başarı olduğunu söyledi. Böyle bir eseri dünyaya anlatmak gerektiğini bildiren Çalışkan, “Bazı özellikleriyle, örneğin 106 metrelik derinliğiyle dünyada bir ilk. Ayrıca hazinemizden 5 kuruş dahi çıkmadan inşa edildi. Yeni nesil bilmeyebilir, eskiden temeli atılıp 15 yılda bitirilemeyen projeler vardı” ifadesini kullandı.

MİLLET KENETLENDİ

Mardinliler Derneği Başkanı Fuat Bodur ise, bu zorlu dönemde en büyük bedeli güvenlik güçlerinin ödediğini hatırlatarak, “Son dönemlerde terör örgütleri polisimizi ve askerimizi hedef seçti. Beşiktaş’taki saldırıda yüreğimiz yandı. Şahsınızda bütün emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” dedi.

MARDİNDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve 23. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Doç. Dr. Cüneyt Yüksel de, toplumu derinden yaralayan terör saldırıların milleti kenetlediğini söyledi. Terör belasıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çeken Cüneyt Yüksel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi teröre karşı milli seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra şehitler için dua okundu ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a Mardin’i anlatan bir tablo hediye edildi.

Müslüm Aktürk