"15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil,aynı zamanda bir işgal girişimiydi"

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Ulucamii’de İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri anma programı düzenlendi. Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze katıldı. Cuma namazı sonrasında şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması, unutturulmaması için etkinliklerin devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “15 Temmuz 2016 da millet çok büyük bir acı yaşadı. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil,aynı zamanda işgal girişimiydi. Aynı zamanda milletimizi topyekün yok etmeye, hayat damarlarını kesmeye, geleceğini çalmaya çalışan büyük bir hain planın önemli parçasıydı. Bu milletin büyük fedakarlığı, kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği, önderliğinde topyekun bir diriliş, bir ayağa kalkma ile hainler ve darbeciler emellerine ulaşamadı” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin bıraktığı etkilerin olduğunu dile getiren Alpay, “15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Biz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ruhaneti üzerinde bu mücadeleye devam ettik ve devam edeceğiz. FETÖ alçak yapısı gibi bu ülkeye, millete ve devletin varlığına kast eden bu ülkenin değerlerine kast eden terör örgütlerine karşı bu millet birliğini dirliğini beraberliğini daim ettirmek sureti ile kora kor dişe diş mücadele edecek. Onun için 15 Temmuz ruhu çok önemli 15 Temmuz’u unutmamak unutturmamak ve asla gönülden çıkarmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.