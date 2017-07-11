15 Temmuz programı belli oldu
TBMM'de düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşacak.11 Temmuz 2017 Salı 02:46
15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesi, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik ile anılacak. Anma törenleri kapsamında etkinlikler 11 Temmuz’da başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılacak olan anma törenlerine bütün vatandaşlar davet edilirken, bu etkinlik programı dışında, STK’lar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
11-16 Temmuz haftası taslak programı ise şöyle olacak:
"11 TEMMUZ SALI
15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret
Öğle namazını müteakip 81 ilde ulu camiler ve selatin camilerinde mevlid-i şerif okunması ve yemek verilmesi
15 Temmuz konulu fotoğraf sergilerinin açılması
15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenmesi, basın bültenleri yayınlanması ve yabancı kamuoyunun bilgilendirilmesi
Hafta boyunca ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajların yayınlanması
12 TEMMUZ ÇARŞAMBA
SETA Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan 15 Temmuz Sempozyumu (Haliç Kongre Merkezi)
Ankara’da düzenlenecek olan TOBB Uluslararası İş Dünyası Toplantısı
15 Temmuz Milli İrade Zaferi’nin Analizi kitabının tanıtım toplantısı (AK Parti Genel Merkezi)
15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi (AK Parti Genel Merkezi)
13 TEMMUZ PERŞEMBE
Şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Anma Programı
14 TEMMUZ CUMA
81 ilde okunan hatm-i şeriflerin duasının Millet Camii’nde yapılması
Ankara’da düzenlenecek olan 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli
Şehit yakınları ve gazilerimizle 81 ilde akşam yemeği
15 ve 16 TEMMUZ
ANKARA
13.00 - Meclis Özel Oturum
15.00 - Ankara’da uluslararası basın mensupları ile buluşma
İSTANBUL
18.30 - Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)
20.00 - Milli Birlik Yürüyüşü’nün tören alanına varışı
20.35 - Mehteran Takımı
21.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri
21.30 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti / Dua
22.05 - 15 Temmuz Belgeseli
22.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları
23.15 - 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması
23.30 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Şehitler Makamı'nın açılışı
23.45 - Video Mapping uygulaması - AKM
00.13 - Tüm Türkiye’de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması
16 TEMMUZ
ANKARA
00.13 - Tüm Türkiye’de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması
(Kızılay Meydanı - TBMM)
01.00 - TBMM tören alanına geliş
02.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması
02.05 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti - Dua
02.32 - Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)
03.10 - 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi
03.15 - Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı
04.50 - Millet Camii’nde Sabah namazının kılınması
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitapları
Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00’te sona erecek.”