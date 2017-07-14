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'15 Temmuz' partisine tepki yağdı

Konya ve Antalya'da bir gece kulübünün planladığı '15 Temmuz Demokrasi Partisi' tepki çekti. 15 Temmuz'a ilişkin görsellerin yer aldığı afiş, geri çekildi. Etkinliğin işletme tarafından iptal edildiği açıklandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:12
'15 Temmuz' partisine tepki yağdı

Konya ve Antalya/Kemer’de iki şubesi bulunan gece kulübünün '15 Temmuz Demokrasi Partisi' adı altında düzenlemeyi planladığı etkinlik tepkilere yol açtı.

'Kırmızı/beyaz giyinen ya da Türk Bayrağı ile gelen herkese ücretsiz giriş' anonsuyla dün gece reklamı yapılan ve sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olan etkinlik, birkaç saat sonra iptal edildi.

Afişte yer alan görseller tepkilere neden oldu.
Afişte yer alan görseller tepkilere neden oldu.

Özür dilediler

Sözcü'nün haberine göre; reklamların dönmeye başlamasının ardından gelen tepkiler sonrası iptal edilen parti için açıklama yapan kulüp ise "Kulübümüz nasıl 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledi ise bugünü de milletimizin yazdığı bir destan olarak görmüş ve bu duygularla bir organizasyon planlamıştır. Etkinlik sosyal medyada tamamen çarpıtılarak amacının dışına çekilmiştir. Özür dileriz" dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:12
  1. Antalya
  2. Konya
  3. 19 Mayıs
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