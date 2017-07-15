15 Temmuz nedeniyle kan bağışı kampanyası başlatıldı

Adıyaman Demokrasi Parkında Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı ile birlikte stant açtı. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kan bağışında bulunuluyor.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından birlikte gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına sağlık çalışanları kadar vatandaşlarda büyük ilgi gösteriyor.

Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe kan bağışı kampanyası düzenlendiğini belirterek, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm personelimize ulaşım sağlandı. Personelimizin yanı sıra vatandaşlarımızda kan bağışında bulunuyor. ‘Bağışlanacak her ünite kan bir candır’ sloganıyla arkadaşlarımızı kan bağışı bulunmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda bilgilendirme faaliyetleri de yapıyoruz. Broşürler dağıtıyoruz. Etkin bir katılım sağlanacağını ümit ediyorum. Bugünün anınsa birlik ve beraberliğimize kat eden terör örgütünü lanetliyoruz. Ülkemizin birliğini dirliğine Rabbim zarar vermesin” dedi.