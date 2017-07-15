“15 Temmuz milli iradeye sadakat günüdür”

HAİNLER ÜZERİNE AK SEFER..

‘15 Temmuz, Tunç yürekli milli iradenin karanlık odaklara karşı, Ak lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK yürüyüşüdür. Küresel hafızaya, milli iradenin düştüğü AK lider önceliğinde AK haysiyet, AK izan, Ak vicdan kaydıdır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, Gazi Meclis’teki 15 Temmuz Milli irade nöbetinde değerlendirmelerde bulundu.

AK ABİDE’YE VEFA

15 Temmuz’u ‘milli ruh ordusunun vesayet zulmüne ‘dur’ deyişi, milli iman, milli irfan ve milli izanın zaferi’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz destanı, vesayetçilere karşı‘Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes’ vurgusudur. Milli iradenin bu tarihi duruşunda AK abide, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefa ve sadakat duygusu hakimdir. Yüce milletimiz AK Öndere bağlılığını, demokrasiden taviz verilemeyeceğini, salaları durdurmaya çalışan darbecilere, darbeleri durduran salalar ile göstermiştir.’ dedi.

AK ÖNDER’E SADAKAT

Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz dirilişi, Erdoğanların küresel tarihe Tayyibi üslupla düştüğü emsalsiz bir kayıttır. Dünya’da; Milleti uğruna, hak uğruna nefsini adayan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kaydedilen bu bağlılığın, sadakatin emsali yoktur. Bir iman adamı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 temmuzdaki çağrısına can adayan bu yüce milletin eşi ve benzeri yoktur.’ ifadesini kullandı.

O SADA İŞTE BENİM GAYRET-İ DİNİYEMDİR

15 Temmuz’daki şanlı duruşu, ‘Milli İradenin 15 Temmuz’da ‘O sada işte benim gayret-i diniyemdir, Coşuvermez mi, içim sanki yanardağ kesilir’ haykırışıdır bizi biz yapan.’ İfadeleriyle tasvir eden Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz destanı,ila’yı kelimetullaha nefsini adayan yüce milletin, mukaddes iradesidir. Milli ruh ordusunun vesayet zulmüne ‘dur’ deyişidir. Aziziye’den Çanakkale’ye milli iradece yazılmış eşsiz bir destandır.15Temmuz’da,’ İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür’ diye haykıran milli iradeye selam ve dua ile.’ dedi.

’SİZ Kİ SON LEMA-İ ÜMİDİSİNİZ Kİ İSLAMIN’

15 Temmuz’u, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un aktarımıyla,Milli iradenin, ’Siz ki son lema-i ümidisiniz ki İslamın, Dayanın gayzına artık medeni akvamın’ yemini olarak değerlendiren Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz destanı’nın, Akifçe ‘Kendi mahiyet-i ruhaniyyeniz olsun kılavuz, Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz’ vurgusunun kaydı’ olduğunu belirtti

’ENBİYA YURDU BU TOPRAK, ŞÜHEDA BURCU BU YER’

15 Temmuz milli irade duruşunun, ’Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer/ Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer’ hatırlatması olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Bir millet, bir büyük millet hainlere dedi ki: ‘Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’..amenna ve amenna. 15 Temmuz dirilişi, ‘Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ hakikatinin milli iradece ifadesidir. 15 Temmuz, FETÖ ihanetine sessiz kalan küresel haysiyetsizliğe karşı milli vicdanın ‘Tükürün maskeli vicdanına, asrın, tükürün’ çağrısıdır.‘Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere’ imanındaki milli iradeye hürmet ile. 15 Temmuzda, ’Sahipsiz olan memleketin batması haktır/sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır’ imanını seslendiren milli iradeye saygı ile..’ dedi.

ERZURUM MİLLİ İRADE VİCDANININ ADRESİ

15 Temmuz’da Erzurum’un Milli İrade Önderinin çağrısına uyan ilk şehir olduğunu, dadaşların AK önderin temsil ettiği milli irade imanına gönül adayarak, meydanları doldurduğu, milli irade nöbetinden ayrılmadığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum milli irade duruşuyla tarih yazmıştır. Dadaşlara her daim minnettarız.’ dedi.

MİNNET, ŞÜKRAN VE RAHMET

FETÖ iblisine karşı Milli irade namusunu korumak yol ve uğrunda canlarını feda eden Ömer Halis Demir’in muazzez ruhu önünde, 250 şehidi ebediyen rahmet, minnet ve saygı ile anacaklarını, gazilere şükran duyacaklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Gazi Meclisin Aziz manası ışığında, milli iradeye ufuk çizen AK Liderimize, TBMM’yi açık tutarak FETÖ iblislerini kahreden TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a, AK Davayı hakça ifade ve temsil ederek ihanet şebekelerinin saldırılarına karşı Milli İrade ruhuyla karşı duran Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve yüce milletimize saygılarımızı arz ediyoruz.’ ifadesini kullandı.