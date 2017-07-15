’15 Temmuz milletimizin zaferidir’

Programda konuşan Sultanhanı Belde Belediye Başkanı Fahri Solak, “Türk Milletinin 15 Temmuz 2016 tarihinde, bağımsız kalma kararlığını tüm dünyaya bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Bugün hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümüdür. Aziz milletimiz bundan tam bir yıl önce, tarih boyunca defalarca maruz kaldığı ihanetlerin en sonuncusu ve en aşağılıkça olanına tanık olmuştur.O karanlık gecenin sırtlanlarının hesap etmediği bir şey vardı, o da aziz milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık bilinciydi. O zifiri karanlık gece millet iradesiyle aydınlanmış, Türk Milleti bağımsızlığını ve sonsuza dek bağımsız kalma kararlığını tüm dünyaya yüksek sesle haykırmıştır. Şüphesiz 15 Temmuz gecesi milletin zaferidir. Tüm Ülkemizde olduğu gibi Sultanhanımızda da O gece Tüm vatandaşlarımız Başkomutanımızın çağrısı ile Sokaklara çıkarak Ülkesine sahip çıkmıştır. 249 vatandaşımızı şehit eden, ülkemizdeki birlik ve beraberliği bozmak isteyen başta FETÖ terör örgütü olmak üzere tüm şer odaklarını bir kez daha nefretle kınıyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, Ailelerine baş sağlığı, gazilerimize de şifalar diliyorum” dedi.