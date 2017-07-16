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15 Temmuz Marşı yazarı ve bestecisi de Şehitler Köprüsü’nde

15 Temmuz marşı yazarı Hanefi Söztutan ve bestecisi Necmi Çiçekçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehitler Köprüsü’ndeki kutlamalara katıldı. Söztutan, “Gururluyuz, 15 Temmuz ruhu çok canlı ve diri, inşallah bu ruh her zaman yaşayacak ve dipdiri kalacak. Bunu gelecek nesillere aktarmamız lazım” dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:34
15 Temmuz Marşı yazarı ve bestecisi de Şehitler Köprüsü’nde

15 Temmuz marşı yazarı Hanefi Söztutan ve bestecisi Necmi Çiçekçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehitler Köprüsü’ndeki anmaya katıldı. Anmaya katıldıkları için hüzünlü bir o kadarda gururlu olduklarını ifade eden Söztutan ve Çiçekçi, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

“Bu ruh her zaman yaşayacak ve dipdiri kalacak”
Tarihi bir gün yaşadığını ifade eden Hanefi Söztutan, “Coşku ve heyecan doluyuz. 15 Temmuz’un yıl dönümünde marşımız her yerde çalıyor. Gururluyuz, burada bir destan yazıp, biz o destanı mısralara döktük. Duygu dolu bir marş oldu. Şehitlerimizi yad ettik, bütün Türkiye’de şu anda bizim marşımız çalıyor. Gururluyuz, 15 Temmuz ruhu çok canlı ve diri, inşallah bu ruh her zaman yaşayacak ve dipdiri kalacak. Bunu gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bunun içinde medyaya görev düşüyor. İhlas Medya olarak görevimizi ve aynı zamanda bayraktarlığımızı yapıyoruz. Çok coşku doluyum, duyguluyum, bütün milletimiz şu anda tek yürek. Hain darbe girişimine karşı milletimiz tek yürek oldu. Bugün de burada aynı duygularla toplandık. Burada bir destan yazıldı. Hep birlikte şehitlerimizi yad ediyoruz. Gazilerimizle birlikteyiz, Allah hepsinden razı olsun. Marşı dinlemek çok heyecanlı, tüylerim diken diken oluyor. Sürekli çalıyor, gurur duyuyorum. Vatandaşlarımız bize çok dua edip, tebriklerini iletiyorlar. Onların dilinde bizim demokrasi marşımız var. Bağırlarına basıyorlar, tebrik ediyorlar ve dua ediyorlar” dedi.

“Gelecek nesillere bir eser bırakmak istedik”
250 şehidin anlattığı çok şeyin olduğunu belirten Necmi Çiçekçi, “Bizler 70, 80 ve 90'lar da çok darbeler gördük. Darbenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Aslına bakarsanız bizim neslimiz 2000’lerde doğan bugün dünyaya gelenler darbenin, ihanetin ne olduğunum bilmiyorlar. Bunun için gelecek nesillere bir eser bırakmak istedik. O nedenle demokrasi marşını ürettik. Hanefi kardeşim muhteşem bir marş yazdı. Bize de onu bestelemek ve paylaşmak düştü. İhlas Medya’ya ve en başta Ahmet Mücahid Ören beye teşekkür ediyorum. O sahiplendi ve tüm Türkiye’nin malı oldu. Bu marşı hiçbir karşılık beklemeden yaptık. Sadece İhlas ile bunun yapılması inanılmaz bir mutluluk oldu. Bu bizim için yeterli” diye konuştu.



 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:34
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