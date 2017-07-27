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15 Temmuz lincine uğrayan şarkıcı CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Sinan Akçıl “Bizim kendisiyle sözleşmemiz yoktu” diyen Hayrabolu Belediye Başkanı’na cevap verdi, "Konserim haftalar öncesinden belliydi. Elimde belgeler var, konu hukuk yoluyla çözülecek" ifadeleriyle cevap verdi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:56
15 Temmuz lincine uğrayan şarkıcı CHP'li belediyeye ateş püskürdü

Şarkıcı Sinan Akçıl, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un yıldönümü için yapılan etkinliklere destek olduğu için CHP'li Hayrabolu Belediyesi'nin konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu "Bizim Sinan Akçıl ile sözleşmemiz yoktu" açıklamasını yaptı.

Akçıl, bu açıklamaya sosyal medyada ateş püskürdü:

"Sayın Hayrabolu Belediye Başkanı basın toplantısında beni yalanlamış. Gerçekleri öğrenmek isteyen varsa konserin organizatörünü Neptun Alp'ten gereken bilgiyi öğrenebilir. Haftalar öncesinden belli olan konserimin, milletim için yer aldığım video yüzünden iptal edildiği bizzat tarafıma iletilmiştir. Her türlü yazışma ve belge menajerim Tülay Özçelik'te mevcut. 1.5 ay önce 10 Ağustos konseri takvime eklenip paylaşılmıştır. Üstelik bu olayı Ankara konserleri için büyüttüğümü söyleyecek kadar küçük bir düşünce yapısını Allah kimseye vermesin. Konu hukuk yolunda sonuç bulacaktır. Ne mutlu Türküm diyene ve ne mutlu doğruyu söyleyene."

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:56
  1. Ankara
  2. Hayrabolu
  3. CHP'li Hayrabolu Belediyesi
  4. Sinan Akçıl
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