Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

Aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakarak tehlikeye davetiye çıkartan ‘hayalet sürücü’ polis ekipleri tarafından yakalandı.

29 Aralık 2017 Cuma 21:23
15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakarak tehlikeye davetiye çıkartan ‘hayalet sürücü’ polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akan trafikte ilerlediği sırada hız sabitleyicini ayarlayan Y.A.İ. (23), şoför mahallini terk ederek yan koltuğa geçti. Trafikte bir süre otomobilin sürücüsüz bir şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Kendi canını ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte ilerleyen sürücü, bu tehlikeli anlara cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri, Y.A.İ.’yi yakalayıp gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine ardından da adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 21:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bazen ayaklarını ıslatmaktan endişe etmezsin
    1. Bazen ayaklarını ıslatmaktan endişe..
    2. Ölümün geldiği anlar saniye saniye..
    3. Flaş 'İran' iddiası: ABD ve İsrail..
    4. Asla büyük bir TIR'a çok yaklaşma
    5. İşte Dünyanın en sıradışı trafik polisi
    6. Gece iniş yapan uçağın kokpit..
    7. 15 Temmuz Köprüsü’ndeki ‘hayalet..
    8. Merkez Bankası'ndan 'kredi kartı'..
    9. Ormanda köpek sürüsü içinde kalan adam
    10. Silkeleme işine kendini fazla kaptıran..
    11. Kemoterapi gören hastalarına şarkı..
    12. Türkiye için bir ilk! Çanakkale'den..
    13. Türkmen liderin yavru köpeği tutuşu
    14. Türkiye resti çekti! Rumlar için..
    15. Terör devleti ABD'den Filistinlilere..
    16. AK Parti'den 'Gül' açıklaması: Bu..
    17. Asgari ücret belli oldu!
    18. Huzurlu bir aile için eşlere düşen..
    19. DEAŞ '3 ayda 47 saldırı' gerçekleştirdi
    20. Borsa 2017'yi rekorla bitirdi
    Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama
    Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 29.12.2017
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!
    BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!