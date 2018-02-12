15 Temmuz köprüsünde trafik açıldı

15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir kişinin havaya ateş etmesi sonucu kapatılan trafik tekrar ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir kişinin havaya ateş ettiği öne sürülüyor. Köprüde trafik durdu.

Bir başka iddiaya göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Haazi olduğunu öne süren şahsın elinde bir pankart olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin ise operasyona başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan trafik tek yönlü olarak açıldı.