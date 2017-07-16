Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Reha Kapsal, köprüde şehit düşen Erol Olçok’u canlandırdı

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlattığı klipte 1 yıl önce hain darbe girişiminde oğlu ile beraber şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'u canlandırdı.

16 Temmuz 2017 Pazar 10:47

Teknik direktör ve halen yayıncı kuruluş beINSports'ta yorumcu olan Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan’ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip’le birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok’u canlandırdı. Klipte darbe girişimini otomobiliyle geçerken farkeden Kapsal, evine gidip namazını kıldıktan sonra beyaz gömleğini giyerek kendisiyle gelmek isteyen oğlu Abdullah Tayyip’i canlandıran oyuncuyla birlikte daha sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişen Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyor. 

GELİRİNİ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLADI

 Köprüde asker üniformalı teröristlere korkmadan karşı duran halkın en önünde yürüyen Olçok’u canlandıran Kapsal ve oğlu, birlikte vurulup şehit oluyor. Klibin sonunda ise Erol Olçok rolündeki Kapsal ve o gece Ankara’da darbeci general Semih Terzi’yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirdikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir köprüde bir araya gelip şehitlerle birlikte yürüyor. 

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports’ta yorumculuk yapan Reha Kapsal’ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 10:47
  1. 15 Temmuz
  2. Reha Kapsal
  3. Erol Olçok
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitler Anıtı'na vatandaşlardan yoğun ilgi
    1. Şehitler Anıtı'na vatandaşlardan yoğun..
    2. Başkan Çelik: Halkımız Ay yıldızlı..
    3. Okula giren hırsızlar kamerada
    4. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi
    5. Türkiye Noterler Birliği: 15 Temmuz..
    6. Bir yıl sonra aynı anons: Teslim..
    7. Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti
    8. Ellerinde bayraklarla minareye..
    9. İTO Başkanı Çağlar: Bir milletin..
    10. Esta İnşaat 471 Konutluk yeni Proje..
    11. Müslüman Alimler Bağcılar’da 15 Temmuz..
    12. Cep telefonunu gitar amfisine..
    13. “Türk Milleti 15 Temmuz’da yeniden bir..
    14. “Bir olduk, iri olduk, diri olduk,..
    15. Bilal Erdoğan 15 Temmuz Gazi ve Şehit..
    16. Aksoy, İstanbul’daki Adıyamanlılar, 15..
    17. Cuma buluşmasında 15 Temmuz Şehitleri..
    18. Bomba iddia!Muslera satılıyor mu?
    19. Flaş gelişme başkan açıkladı:Burak..
    20. Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
    Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın pilotu kovuldu!
    Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın pilotu kovuldu!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı