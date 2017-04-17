15 Temmuz, kaligrafiyle sergileniyor

Geleneksel el sanatları kullanılarak hazırlanan "15 Temmuz" temalı "Diriliş" kaligrafi sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. ESEV’in kaligrafi, hat, tezhip ve ebru kursu öğrencilerinin birlikte hazırladığı, gelenek ile çağdaşı birleştiren serginin teması ise, 15 Temmuz.

15 TEMMUZ RUHU UNUTULMAMALI

ESEV öğrencilerinin keman dinletisi eşliğinde başlayan açılış programında konuşan ESEV Genel Koordinatörü Abdülbaki Kömür, 15 Temmuz gecesinde yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle gençler yaşanan bu darbe girişimini unutmamalıdır. 15 Temmuz ruhunun diri tutulması adına yapılan bu tür etkinlikler oldukça kıymetlidir" dedi. Kömür daha sonra Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve ESEV hocalarıyla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti.

7 MAYIS'A KADAR AÇIK

'Latin harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatı' olarak da bilinen kaligrafinin, geleneksel el sanatlarıyla birleştiği “15 Temmuz” sergisi, 7 Mayıs tarihine kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.