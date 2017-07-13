15 Temmuz kahramanlığının resmi Türk Telekom binalarının yüzü oldu

Türkiye çapındaki 53 Türk Telekom Okulu arasında gerçekleştirilen “15 Temmuz demokrasi Zaferi ve İletişim” temalı resim yarışmasında birinci olan resim, Türk Telekom’un İstanbul ve İzmir’deki binalarının yüzü oldu.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini resmeden 17 yaşındaki Mert Şahin’in tuvale aktardığı eserinde; Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir nezdinde Türk Halkı’nın kahramanlığını öne çıkarttı.Türk Telekom, Mert Şahin’in bu resmini binalarına giydirerek, Türk Halkı’nın dünyaya örnek olan kahramanlık hikayesini simgesi haline getirdi.

Şahin: “Bu resim, 15 Temmuz gecesi vatanımızın kurtuluşunu simgeliyor”

Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mert Şahin, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan resmi hakkında şunları söyledi:

“Bu resim 15 Temmuz gecesi vatanımızın kurtuluşunu simgeleyen bir resimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde o geceyi duygu ve düşüncelerimi katarak resme aktardım. Burada gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımızın simgesini ve forsunu kullandım. Bu simgenin korunmasında vatanımızın kahramanı, o gecenin sembolü olan Astsubay Ömer Halisdemir’i resme aktardım. Gördüğünüz gibi burada Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimize seslenişini aktardım. Ondan sonra o seslenişle halkımızın sokağa çıkmasını ve tankların önüne çıkarak ve altına yatmasını resme aktardım. Burada gördüğünüz gibi İstanbul Boğazı’nı aktardım. Çünkü olayların asıl gerçekleştiği yer orasıdır.”

Türk Telekom’un düzenlediği yarışmada, onlarca eser arasından sıyrılarak birinciliği elde etmişti. Mert Şahin, birincilik ödülünü ise ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden almıştı.