Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz kahramanlığının resmi Türk Telekom binalarının yüzü oldu

Türk Telekom Okulları’nın, bu yıl “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim” teması altında düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında, “Kahramanlığın Resmi” adlı eseriyle birinci olan Mert Şahin’in resmi, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Türk Telekom binalarının yüzü oldu. Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mert Şahin, 15 Temmuz darbe girişimini anlattığı ve 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i merkeze alan resmi; geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım tarafından ödüllendirilmişti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:40
15 Temmuz kahramanlığının resmi Türk Telekom binalarının yüzü oldu

Türkiye çapındaki 53 Türk Telekom Okulu arasında gerçekleştirilen “15 Temmuz demokrasi Zaferi ve İletişim” temalı resim yarışmasında birinci olan resim, Türk Telekom’un İstanbul ve İzmir’deki binalarının yüzü oldu.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini resmeden 17 yaşındaki Mert Şahin’in tuvale aktardığı eserinde; Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir nezdinde Türk Halkı’nın kahramanlığını öne çıkarttı.Türk Telekom, Mert Şahin’in bu resmini binalarına giydirerek, Türk Halkı’nın dünyaya örnek olan kahramanlık hikayesini simgesi haline getirdi.

Şahin: “Bu resim, 15 Temmuz gecesi vatanımızın kurtuluşunu simgeliyor”

Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mert Şahin, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan resmi hakkında şunları söyledi:

“Bu resim 15 Temmuz gecesi vatanımızın kurtuluşunu simgeleyen bir resimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde o geceyi duygu ve düşüncelerimi katarak resme aktardım. Burada gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımızın simgesini ve forsunu kullandım. Bu simgenin korunmasında vatanımızın kahramanı, o gecenin sembolü olan Astsubay Ömer Halisdemir’i resme aktardım. Gördüğünüz gibi burada Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimize seslenişini aktardım. Ondan sonra o seslenişle halkımızın sokağa çıkmasını ve tankların önüne çıkarak ve altına yatmasını resme aktardım. Burada gördüğünüz gibi İstanbul Boğazı’nı aktardım. Çünkü olayların asıl gerçekleştiği yer orasıdır.”

Türk Telekom’un düzenlediği yarışmada, onlarca eser arasından sıyrılarak birinciliği elde etmişti.  Mert Şahin, birincilik ödülünü ise ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden almıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:40
  1. Türk Telekom
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak
    1. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
    2. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
    3. Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş..
    4. Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı..
    5. 154 idari yargı mensubunun yeri değişti
    6. Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz..
    7. Mudanya’da şehitlik ziyareti
    8. Şehit annesinin gözyaşları
    9. Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü
    10. Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı
    11. Aile ve Sosyal Politikalar..
    12. Evde bakım hizmetinde çocuklar..
    13. CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra..
    14. Çorlu’daki sivil toplum kuruluşları 15..
    15. Sarıoğlu’ndan emeklilere çağrı
    16. Osmancık bu kış doğalgaz ile ısınacak
    17. Van’da yağmur yağışı
    18. Trakya, sağlık turizminde emin..
    19. Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü..
    20. MTTB 15 Temmuz’da yine meydanlarda..
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!