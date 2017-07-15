15 Temmuz kahramanlarının isimleri Manisa’da her köşe başında yaşayacak

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, FETÖ’nün hain kalkışmasına karşı dik durarak canlarını feda eden 250 şehidi ve o kara geceyi unutturmamak adına Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan 250 adet elektrik panosuna, 250 şehidin fotoğraflarını yapıştırdı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök’ün önderliğinde bir araya gelen AK Parti’li gençler, her köşe başında bulunan elektrik panolarına 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını astı. Panolarda şehitlerin fotoğraflarının yanı sıra o gece nerede ve nasıl şehit olduklarına dair kısa bilgilere de yer verildi.

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bugün yıldönümünü yaşamaktayız. Türkiye’nin dört bir yanında, 81 ilimizde çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz destanını tekrar iliklerimize kadar hissetmekteyiz. Aradan geçen bir yıla rağmen 15 Temmuz ilk günkü tazeliğini yitirmemiştir. Bu hain darbe girişiminde bulunan alçak teröristlere gerçek cezayı vermek için devletimiz gerekli mücadeleyi göstermekte, milletimiz ise devletimizin yanında bulunup gerekli feragatı ve desteği sergilemektedir. Bizler de AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları olarak 15 Temmuz günü farklı bir etkinlik yapmak istedik. 15 Temmuz’da 250 şehidimiz vatanımız ve milletimiz için canlarını hiçe sayarak şehit olmuşlardır. Bizler 250 şehidimizi unutmadık, unutturmadık. Bu vesileyle 15 Temmuz’un yıldönümünde 250 şehidimizin her biri için hazırlanmış özel tasarımlarımızı elektrik panolarının üzerine tek tek yapıştırıyoruz. Bu görsellerde şehitlerimizin resimleri, nerede ve nasıl şehit olduklarının bilgileri de yer almaktadır. Şehitlerimizi minnetle yad etmekteyiz" dedi.