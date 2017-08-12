15 Temmuz kahramanları cinayete mi kurban gidiyor?

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasının ardından şüpheli ölüm vakaları arttı. Darbenin yıkıcı etkisinin büyük oranda giderildiği ve FETÖ’cü hainlerin inlerinin darmadağın edildiği son 4 aylık süreçte TSK, emniyet ve yargının kritik isimleri, şaibeli olaylar sonucunda can verdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Tümgeneral Aydoğan Aydın, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ardından şaibeler silsilesinin son halkasını, 15 Temmuz kahramanı Yüzbaşı Şevket Soyer’in geçtiğimiz gün ölümüne sebebiyet veren trafik kazası oluşturdu.

İLK İDDİANAMEYİ HAZIRLADI ŞAİBELİ KAZADA CAN VERDİ

Danıştay saldırısının yanı sıra Bayram Ali Öztürk, Hrant Dink, Necip Hablemitoğlu, Kaşif Kozinoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölüm vakalarında parmağı bulunduğuna yönelik önemli işaretler olan FETÖ’nün, 15 Temmuz’un ardından parmağı olduğuna dair ciddi şüpheler bulunan sırlı ölüm olaylarının ilki 10 Mayıs’ta Denizli’de gerçekleşti. 15 Temmuz günü Denizli’de darbeyi durduran isimlerden olan, Denizli’deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için jet hızıyla tutuklama kararı veren, darbe sonrası FETÖ iddianamesini hazırlayan ilk isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Başsavcı Mustafa Alper, beraberindeki koruma polisi ile otomobiliyle görevine giderken kent çıkışındaki Bozburun Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kamyonun altında ezilen otomobilde FETÖ’cülerin kâbusu olan Başsavcı Alper, feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kaçan kamyon şoförü, Uğur Tufan daha sonra yakalanarak tutuklandı. Kazayı FETÖ zanlılarının gazetesi Cumhuriyet, söz konusu haberi, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla yayınladı.

ASKERİN SOKAĞA İNMESİNİ ÖNLEDİ HELİKOPTER KAZASIYLA ŞEHİT OLDU

Başsavcı Mustafa Alper’in şüpheli kaza sonucu can verdiği mayıs ayının son günü yüreğimiz bu kez Şırnak’ın Uludere ilçesinde yandı. 15 Temmuz’da Hakkari Çukurca’da birliklerine komuta ederken darbe girişimiyle ilgili gelişmeleri duyar duymaz komutanı olduğu Kayseri Komando Tugayı’nı arayarak, görev yapan komutanlara, tugayın dışına bir erin dahi çıkarılmaması talimatını veren ve askerin sokağa inmesini önleyen kahraman Tümgeneral Aydoğan Aydın 31 Mayıs’ta şehit oldu. Başarısız darbe girişimi sonrasındaki YAŞ toplantısında tümgeneral rütbesine yükseltilmiş olan Aydoğan Aydın, Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve ilginç bir şekilde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin içerisinde bulunuyordu. 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, helikopter kazası sonucu beraberindeki 12 Mehmetçik’le birlikte son nefesini verdi.

FETÖ’YE GÖZ AÇTIRMADI MAKAMINDA ÖLÜ BULUNDU

Şaibeli bir ölüm vakası 31 Temmuz’da bu kez Emniyet teşkilatını sarstı. Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Yapılan incelemede Çalışkan’ın başından tabancayla vurulduğu belirlendi. İlk bakışta intihar gibi görünen ölüm vakası üzerindeki sis perdesi hâlâ aralanamadı. Silivri Cezaevi’ndeki FETÖ’cü mahkûmlara yönelik sıkı tedbirleri ve FETÖ mücadelesindeki kararlılığıyla bilinen Hakan Çalışkan, Silivri’deki görevine 26 Aralık 2016’da atanmıştı.

BİR ŞÜPHELİ TRAFİK KAZASI DA İZMİR’DE

15 Temmuz gecesi Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen ve üzerlerinde sıkıyönetim belgeleri darbeci askerlerin polisler tarafından yakalanmasını sağlayan Yüzbaşı Şevket Soyer, İzmir’in Foça ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren Yüzbaşı Soyer’in kazasını fark ederek yetkililere bildiren kişinin Alman vatandaşı olması dikkat çekti. Kazanın şüpheli olduğunu söyleyen Soyer’in acılı yakınları, devletin bu elim hadiseyi detaylı bir şekilde araştırarak, kaza mı yoksa suikast mi olduğunun açığa çıkarılmasını istedi.