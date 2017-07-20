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15 Temmuz kahramanı komutanlara madalya talebi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz gecesi darbecilerle çarpışan 6 komutana ‘Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ verilmesini talep etti. İçişleri Bakanlığı’nın, Orgeneral Güler’in Ekim 2016’da yenilediği talebi değerlendirdiği öğrenildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 07:56
15 Temmuz kahramanı komutanlara madalya talebi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece darbecilerle çarpışan ve kalkışmanın bastırılmasında kilit rol oynayan 6 komutana, “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” verilmesini talep etti. Bu madalya, “savaşta ve barışta kendisine tevdi edilen görevleri hayatını tehlikeye atarak, üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirenlere” veriliyor. 15 Temmuz’dan 3 ay sonra Genelkurmay Başkanlığı’na sunulan teklif, “Jandarma artık bize bağlı değil” denilerek iade edildi. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, talebi yenileyerek Ekim 2016’da İçişleri Bakanlığı’na iletti. Bakanlığın teklifi incelediği öğrenildi. Madalya verilmesi talep edilen komutanlar şöyle:

- Darbenin yaşandığı gece Jandarma Harekât Başkanı olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin.

- Balyoz kumpası dolayısıyla hapis yatan, darbe girişimi sırasında Plan ve Prensipler Başkanı olan Bursa Garnizon ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu.

- Balyoz kumpası nedeniyle hapis yatan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan.

- Balyoz kumpasında hapis yatan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir.

- Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Güven Şaban.

- Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Aziz Yılmaz.

İNŞAATTAN YÖNETTİ

O dönem Jandarma Harekât Başkanı olan Korgeneral Arif Çetin, önce Beştepe’deki Hisarcıklıoğlu Camii’nden, sonra da bir inşaattan ve bir vatandaşın evinden harekâtı yöneterek darbecilerle mücadele edilmesi için emir vermiş ve birçok kamu kurumunun korunmasını sağlamıştı. Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise gece boyunca Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbeci askerlerle çatışmıştı.

Teklifi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler verdi.

Darbeci Kurmay Yarbay Süleyman Karaca’nın darbe girişimi gecesi karargâhtaki personele “Şu andan itibaren Jandarma Genel Komutanı benim” demesi üzerine, Kurmay Albay Nurettin Alkan devreye girmiş ve kendisine engel olmaya çalışmıştı. Alkan, bir yüzbaşının silahından çıkan kurşunla kolundan vurulmuştu. Bu sırada Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu tabancayı almak için hamle yapmış, darbeciler Hacıoğlu’nu rehin almıştı.

3 KOMUTAN BALYOZ MAĞDURU

Habertürk'te yer alan habere göre sunulan teklifte; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Bursa Garnizon ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu (Balyoz mağduru), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan (Balyoz mağduru), Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir (Balyoz mağduru), Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Güven Şaban ve Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Aziz Yılmaz’ın kalkışmanın önlenmesinde gösterdikleri üstün cesaret dolayısıyla madalyayla ödüllendirilmeleri istendi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 07:56
  1. Diyarbakır
  2. Bursa
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Güler
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Ali Demir
  7. Beştepe
  8. Habertürk
  9. Hisarcık
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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