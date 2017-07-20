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15 Temmuz için 'tiyatro' diyenlere müthiş kapak!

Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere Nedim Şener'in verdiği cevap...

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:09
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:09
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. tiyatro
  3. FETÖ
  4. Makarna kuyrukları
  5. market kuyrukları
  6. atm kuyrukları
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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