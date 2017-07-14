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15 Temmuz için saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

İstanbul'da 15 Temmuz'da bir saldırı hazırlığı için keşif yaptıkları belirlenen ve yapılan operasyonla yakalanan 3 kişinin MİT ve Emniyet koordineli operasyon ile yakalandıkları ortaya çıktı.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:16
15 Temmuz için saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş ve Fatih Vezneciler'de 72 kişinin öldüğü 2 katliamın keşifçileri olduğu ortaya çıkan ve örgütün sözde Özel Kuvvetler Metropol İstanbul Hücresi üyeleri olduğu tespit edilen Zozan K., gülşen B. ve Mehmet Emin T.'den Zozan K.nın Beşiktaş saldırısı için Gülşen B.ile Mehmet Emin T.nin ise Vezneciler saldırısı için keşif ve planlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

'Keşifçiler'in yakalanmaları ile ilgili ayrıntılar da netlik kazanmaya başladı.

15 Temmuz'da eylem hazırlığı içindeyken İstanbul Avcılar ve İstanbul Bahçelievler'de yakalanan şahıssların PKK terör örgütünün eylem yapamaz duruma gelmesinden sonra, özel talimatla şehre geldikleri ve örgütün 'Değişik şehirlerden 4 araç temin edin ve eyleme hazırlanın' talimatının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ortaya çıkarılmasından sonra yapılan operasyonla yakalandıkları bildirildi.

İstanbul'daki operesyonda polis 3 kişiyi gözaltına almış bu kişilerin verdikleri bilgilerle 41 kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 34 kişi savcılığa gönderilmiş, 'keşifçiler'in de aralarında bulunduğu 22 kişi ise tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Kaynak: Milliyet

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:16
  1. Keşifçiler'
  2. PKK'lı teröristler
  3. MİT
  • ArifArif2 dk önce
    Emniyetimize, Mite helal olsun Sayın bakanımız Süleymen SOYLU ile harika işler çıkarıyorlar, Rabbim yar ve yardımcıları olsun.
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