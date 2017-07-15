15 Temmuz hain darbe girişimi dev bakırda

Otlukbeli İl Genel Meclisi Üyesi Recep Gündüz (39), 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul ve Ankara’da yaşananları Erzincan Bakırına işletti. Yaklaşık iki metre çapında 20 kilogram ağırlığındaki bakıra, üç ay süren bir çalışma sonucu hazırlanan bakır tabloda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı da yer alıyor.Bakır tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz’da vermeyi planlayan Recep Gündüz,o gece yaşananları ve kahramanları unutturmamak için bu tabloyu yaptırdığını belirterek; "Bakırı ile meşhur Erzincan’dan Cumhurbaşkanımız için yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu böyle bir bakır tablo hazırlattık. 15 Temmuz darbe girişiminde, kahraman halkımız demokrasisine, milli iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktı, o gece yüzlerce şehit binlerce gazi verildi. Bizde elimizden geldiği kadar yaşananları unutturmamak adına böyle bir şey hazırlayarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere Başbakanımız Binali Yıldırım’a teslim edeceğiz" diye konuştu.