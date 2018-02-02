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15 temmuz gençliği Afrin’de tarih yazıyor

TÜGVA’nın buluşmasında konuşan Erdoğan, “15 Temmuz, ‘İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür’ anlayışıyla sokağa dökülen çıplak ellerin çeliğe galebe çalmasının adıdır. Bugün de Afrin’de mücadele eden 25 yaşlarındaki o kahraman Mehmetlerimiz, askerlerimiz aynı anlayışla o tepelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar” dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 03:36
15 temmuz gençliği Afrin’de tarih yazıyor

YENİ AKİT / ANKARACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması’nda yaptığı konuşmada, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında öldürülen terörist sayısını Zümer Suresi’nden ayet ile açıkladı. Erdoğan, “Afrin’de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, İlâ cehenneme zumerâ. Tabii akşama kadar bu sayı daha da artacak” dedi. Erdoğan, “Bizim de 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

BİZ FATİHLERİN TORUNUYUZ

Erdoğan, şöyle devam etti: “15 Temmuz, ‘İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür’ anlayışıyla sokağa dökülen çıplak ellerin çeliğe galebe çalmasının adıdır. Bugün de Afrin’de mücadele eden 25 yaşlarındaki o kahraman Mehmetlerimiz, askerlerimiz aynı anlayışla o tepelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. Türk milleti mücadeleye başladığı zaman işte böyle başarılara imza atar. 18 yaşa, 30 yaştan buraya seçme ve seçilmeyi indiren biziz. Bu ne demektir, biz gençliğimize güveniyoruz ama onlar gençliğimize güvenmediler. Çünkü biz, Fatih Sultan Mehmet’in 18, 19 yaşında bir çağı kapatıp, bir çağı açtığı ecdadın torunlarıyız da onun için.”

“HER İKİ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİK”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakârlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ’nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.”

“AFRİN’E BERABER GİDECEĞİZ”

Salondaki gençlerden yükselen, “Reis bizi Afrin’e götür” sloganına karşılık veren Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında olduğu gibi kâbus olup mücadele edeceksiniz. İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz. Her platformda davamızı anlatarak, ülkemizin ve milletimizin haklılığını ispat ederek mücadele edeceksiniz. Sevgili gençler, öncelikle gereken bilgiye, donanıma, iradeye, kararlılığa, cesarete sahip olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Harekat sonuna kadar sürecek

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 24 ilin AK Partili milletvekilleriyle de bir araya geldi. Afrin harekatı ve uyum yasalarının görüşüldüğü bildirilen 2.5 saatlik toplantı sonrası konuşan Erdoğan, “Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK/YPG’nin hedefi Türkiye’dir. Ekonomimiz ise gayet sağlam” dedi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 03:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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