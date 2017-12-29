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15 Temmuz gecesi MHP’de ‘sır’ görüşme

KHK’ye karşı çıkışı ile gündeme gelen eski MHP Milletvekili Atilla Kaya ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 04:50
15 Temmuz gecesi MHP’de ‘sır’ görüşme

Ankara kulislerinde Kaya’nın 15 Temmuz gecesi MHP’de yaptığı telefon görüşmeleri konuşuluyor. Bahçeli’nin yanında 4 saat kalan Kaya, dışarı çıkarak iki telefon görüşmesi yaptı. Bunlardan biri kamuoyunun tanıdığı emekli Albay Mustafa Levent Göktaş çıktı. Bu gizemli görüşmelerden sonra Kaya, Genel Merkezden oldukça hızlı bir şekilde ayrıldı. Kaya referandumda ‘hayır’ diyeceğini söyleyerek istifasını vermişti.

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 04:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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