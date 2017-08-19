15 Temmuz gecesi hainler iş başındayken onlar fırsat peşindeydi! Sıra onlara geldi…

Darbe gecesi akaryakıt istasyonlarını kapatan, kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi. Geçen yıl 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişiminde bazı akaryakıt istasyonlarının vatandaşlara yakıt satmadığı, bazılarının da fahiş fiyattan sattığı ortaya çıkmıştı.

Konu ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2016'nın eylül ayında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıdaki şikâyeti değerlendiren EPDK, 15 Temmuz'da İstanbul'da 22, Ankara'da 17 ve diğer bazı illerde akaryakıt satmayan bayiler tespit etmişti. O dönem sadece 1 tane istasyonun lisansını iptal eden EPDK, dağıtım şirketlerinden de savunma istemişti. Bu haftaya kadar geçen süre içerisinde de EPDK'nın konu ile ilgili herhangi bir adım attığı da görülmedi. Ancak EPDK'nın 10 Ağustos'ta yaptığı kurul toplantısından sonra lisans iptalleri yeniden başladı.

Alınan karar doğrultusunda Ankara'da 4, İzmir'de de bir akaryakıt dağıtım istasyonunun lisansı iptal edildi. Edinilen bilgilere göre, bu istasyonlar arasında 15 Temmuz'dan sonra soruşturmaya uğrayan ve para cezası verilen kuruluşlar da bulunuyor. Lisansı bu hafta iptal edilen istasyonlarının hepsi, Petrol Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 10.08.2017 Tarih ve 7237- 3 sayılı kurul kararı uyarınca cezalandırıldı. Bu madde ‘gerçek dışı beyan' gerekçesi ile lisans iptali yapılmasına da olanak tanıyor. 15 Temmuz'da akaryakıt satmadığı gerekçesiyle soruşturma geçiren bayilerden bazıları ‘elektrikler kesikti, bakım vardı, temizlik yapılıyordu' gibi savunmalar yapmıştı.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ İNCELEMEYE DEVAM EDECEK

EPDK'nın neredeyse bir yılı bulan 15 Temmuz soruşturmasının önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Soruşturma geçiren bazı akaryakıt bayilerinin lisanslarının iptal edileceği, bazılarına ise para cezası kesilebileceği ifade ediliyor.

Bununla beraber, 15 Temmuz gecesi bayilerine ‘akaryakıt satmayın' şeklinde talimat geçen dağıtıcı firmaların da olduğu, bunlarla ilgili soruşturmanın daha da derinleştirilerek devam edeceği kaydedildi.