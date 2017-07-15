15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler

FETÖ'nün darbe girişiminde gazi olan Sabri Gündüz, tedavisinin devam ettiğini belirterek "Ayaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Bugün de olsa yine tereddüt etmeden aynısını yaparım. Yine kurşunların önünde dururuz." dedi.



31 yaşında, 1 çocuk babası gazi Sabri Gündüz, AA muhabirine o gece olaydan haberdar olduktan 20 dakika sonra sokağa çıktığını ve o zamanki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nde ilk vurulan kişilerden biri olduğunu kaydetti.



Gündüz, o gece yaşadıklarını, "Köprüde vurulunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar. Her taraf kandı. Ağır yaralıların inlemesini ve ağlamalarını duyuyordum. Bende de atar damar kopmuş ve kan kaybı vardı. Hayatım boyunca görmek istemeyeceğim bir andı. Bir doktor sırayla yaralıları dolaşıyordu. Benim başıma gelince hemşire durumu anlattı. O an beni bırakacağını düşündüm ama bırakmadı, sonra da ameliyata aldılar." diye anlattı.



İlk ameliyatın ardından uzun bir tedavi sürecine girdiğini ve tedavisinin halen devam ettiğini belirten Gündüz, şöyle devam etti:



"15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 ay hastanede tedavim sürdü. Bugüne kadar toplam 46 ameliyat oldum. Hala tedavim devam ediyor. 3 günde bir fizik tedavisine gidiyorum. Tedavi cevap vermezse ayağımın kesilme ihtimali var. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Şu anda ayağımda hiçbir fonksiyon yok. Doktorlar protezi daha rahat kullanabileceğimi söylüyorlar ama ayağım kesilirse kızıma cevap veremem. Normal namaz kılabilmeyi, kızımla oynamayı özledim. Kızıma karşı kendimi mahcup hissediyorum. İnsanın kendi ihtiyaçlarını giderirken birine muhtaç olması iyi değil."



"AYAKSIZ YAŞARIM AMA VATANSIZ YAŞAYAMAM"



Yaralanan ayağı için birkaç ameliyat daha olması gerektiğini kaydeden Gündüz, yaşadıklarından hiçbir zaman pişman olmadığını, "şehadete eremediğini ancak nasibinde gazilik" olduğunu söyledi.



Gazi Gündüz, sözlerini, "Ayaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı merminin önüne koyabileceğim tek kalkanım vücudumdu. Bugün de olsa yine tereddüt etmeden aynısını yaparım. Yine kurşunların önünde dururuz. Bir kurşunluk canımız var." diye tamamladı.