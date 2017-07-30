15 Temmuz gazisinden şiir kitabı

15 Temmuz’a özel mısraların da yer aldığı şiir kitabını, ‘şiir şairin aynasıdır’ sözünden yola çıkarak hazırladığını ifade eden Hüseyin Öztürk, aynı zamanda 15 Temmuz gecesinde bedenine dipçik darbeleri almış bir gazi... Uğur Tuna Yayınları’ndan çıkan esere ismini veren “Adam” adlı şiirin bası mısraları şöyle:

“Adam var; dudağı iki laf çeviremez/Adam var; yedi düvel darbe yapsa deviremez... Adam var; Pensilvanya öresine lanetteyiz/Adam var; onun için, silahsız nöbetteyiz...”