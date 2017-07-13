15 Temmuz gazisi sağlığına kavuştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ağır yaralanan ve çene kemiğinin büyük bir kısmını kaybeden gazi Levent Deveci, 1 yılda geçirdiği 10 ameliyatla sağlığına kavuştu.

Açıklama yapan Deveci, 15 Temmuz'da darbe girişimini bastırmak için Boğaziçi Köprüsü'ne gittiğini belirterek, 30 metreden açılan ateş sonucu ağzının sol tarafından giren ve elma büyüklüğünde bir delik oluşturan merminin çenesinin sol tarafını parçalandığını söyledi.

Deveci, sol çenede kemik ve tükürük bezlerinin olmadığını, dilinin yarısında da tat alma hissinin kaybolduğunu ifade ederek, sinir olmayan bölgedeki bu hasarların kalıcı olduğunu kaydetti.

"Vücudumda yüzün üzerinde mermi parçası ve protez var"

Yüzündeki bu hasar nedeniyle konuşma bozukluğu yaşadığını dile getiren Deveci, "1 yıldır tedavi görüyorum. 10 ameliyat geçirdim. Bundan sonra da ağız içinde damak ve diş operasyonları olacağım. Bunlar alınamayacak bölgelerde. Herhangi bir iltihaplanma durumunda problem çıkaran parçalar alınabilecek. Tedavim halen devam ediyor." dedi.

Son geçirdiği operasyonda bacağından alınan kaval kemiğin yüzüne nakledildiğini anlatan Deveci, "Özel bir operasyon geçirdim. Hocam bana 'Avrupa'da yapılan şeylerin aynısını sana yapacağım, rahat ol.' dedi. 12 saatlik bir ameliyat geçirdim. Şimdi gayet memnunum. En azından çenem sağa sola kaymıyor, simetri düzgün. Çok dikkatli bakılınca görünüyor. Konuşmam daha akıcı hale geldi. Dişler ve damak yapıldıktan sonra daha da iyi olacak. En azından yemek yiyebileceğim. Sadece sağ tarafımla çorba ve yumuşak şeyler yiyebiliyorum. Sert bir şeyi çiğneyemiyorum." diye konuştu.

"Yüzümdeki kaybım yüzde 30 olduğu için gazi maaşı verilmiyor"

Levent Deveci, 15 Temmuz'dan sonra sağlık sorunları yaşamasına rağmen psikolojisinin bozulmadığını ve enerjisini kaybetmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün aynı şey olsa sokağa bu sefer silahlı inerim. Bu ülkeye aynı operasyonu yaptırmam. Asla pişman değilim. Yaptığım direnişten dolayı kendimle gurur duyuyorum. 15 Temmuz'dan sonra iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Biz bedel ödemeliyiz ki gelecek nesil ödemesin. Ben gaziyim ama devletten maaş almıyordum. Yüzümde yüzde 30 kaybım var. Yüzde 60'ın altında olduğu için maaş verilmiyor. Böyle bir saçma kanun var. Bunlar değişmeli."

Levent Deveci, şu ana kadar çeşitli illerdeki üniversite ve liseler ile kültür derneklerinde 100'ün üzerinde seminer vererek 15 Temmuz'un neden yaşandığına ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerini anlattığını söyledi.

Üç çocuğundan birinin gazilere sağlanan imkanlarla memuriyete alındığını ifade eden Deveci, şimdiye kadar birikimini kullanarak yaşamını sürdürdüğünü, ancak kısa sürede bir iş yapması gerektiğini, bu konuda da desteğe ihtiyacı olduğunu anlattı.

Deveci, sağlık harcamalarının ise devlet tarafından karşılandığını, devletin gazilere verdiği tazminatı da aldığını belirterek, resmi kurumlardan çok destek gördüğünü dile getirdi.