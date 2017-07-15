15 Temmuz gazisi bacağındaki kurşun yarası ödem yapınca törenleri evinde izliyor

15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda 15 TemmuzGazileri Platformu Başkanı olan Erol Bulut kurşun isabet eden ayağı yeniden ödem yapınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların tedavi olması gerektiği için hastaneye yatmasını söylediği Bulut tüm uyarılara rağmen 15 Temmuz anmalarını izleyebilmek için hastaneye yatmayı kabul etmedi.Evde hasta yatağından anmaları izleyen Erol Bulut "Arkadaşlarıma selam ediyorum yanlarında olmayı Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyordum.Aslında bugün hem sevinçliyiz, hem buruk bir hüzün var içimde çünkü o milletin şahlanışı dirilişini o şehitler köprüsünü canlı yaşayamamanın getirdiği bir hüzün var" dedi.

“15 Temmuz’da şehit olamadık onun üzüntüsünü yaşıyoruz“

“15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten gazi Bulut, "15 Temmuz’da şehit olamadık onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu rahatsızlığımın da üzüntüsünü şöyle yaşıyorum; bu gün orada olmak istiyordum ama doktorları dinlemedik bacağı çok yorduk. Ben vurulduğumda belediyenin önünde havuza düşmüştüm. Enfeksiyon kaptık. Enfeksiyon bakteriye dönüştü. En sonunda da kasları kesmek zorunda kaldılar. Doktor bir sene fizik tedavi önerdi ama bu referandumdan beri yani mesele ülke olunca vatan olunca sağlığımız, sıhhatimizi, canımızı unuttuk koşturuyoruz" dedi.