15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz doğru yoldayız

15 Temmuz Gazisi Özel Harekât Polisi Atilla Tetik, üniversitede sıra arkadaşı olan Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesi basına demeçlerde bulunan Tetik, o gece yaşadıklarına dair şunları söyledi: “23 yıldır özel harekât polisiyim, eğitimciyim aynı zamanda 15 Temmuz gecesi aslında ben başka bir yerde görevliydim. Niğde’de görevliydim, hafta sonunu geçirmek üzere Ankara’ya gelmiştim. Hareketliliği gördük, çalıştığım yer Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, tabii hiç tereddüt etmeden birkaç arkadaşımı alıp arabayla oraya geçtik. O arada birinci bombayı atmışlar hainler, daha sonra oraya gittiğimizde bir şaşkınlıkta vardı aslında yani biz ne yapacağız, kime karşı nasıl bir müdahalede bulunacağız diyorduk ama bizim işimiz tedbir almaktı hemen silahlarımızı aldık tesisatlarımızı kuşandık. Orada şehit olan Allah rahmet eylesin müdürlerimiz, amirlerimiz var. Onların direktifiyle bir ekip oluşturdum, zırhlı ekip oluşturduk daha sonra hepimizin artık bildiği bir uçak geldi ve yaşadığımız olayı herkes biliyor zaten. Allah rahmet eylesin, şehitlerimiz çok büyük değerlerdi. Daire Başkan Yardımcımız Önder Güzel, o kanser hastasıydı, sık sık dua ederdi ‘bu illet hastalık beni öldürsün istemiyorum eğer öleceksem Allah bana şehadeti nasip etsin’ diyordu. Onlar şehit oldu Allah rahmet eylesin, bize de Allah gaziliği nasip etti. Allah bir daha böyle acı günler yaşatmasın diyorum. İnsanların neyi sevmesi gerektiğini ailelerin küçük yaşta çocuklarına öğretmesini istiyorum. Ellerine ay yıldızlı bayrağımızı verip neyi en çok sevmeleri gerektiğini iyice öğretmelerini istiyorum. Devletimiz çok güçlü bu tip olaylar yaşanmasın tabii ama yaşansa da üstesinden geleceğimize eminim. Allah bize yardım ediyor çünkü biz doğru yoldayız.”

“Onlar sayesinde hepimiz buradayız”

15 Temmuz’u Atilla Tetik gibi kahramanlar sayesinde atlattıklarını belirten Başkan Saygılı, “Onun gibi kahramanlar sayesinde biz hepimiz buradayız yoksa Allah korusun çok daha kötü şeylerle karşı karşıya kalabilirdik. Rabbime şükürler olsun, onun gibi kahramanlar bizim memleketimizi korudular. Onlar sayesinde hepimiz elhamdülillah evimizde huzur içerisindeyiz. Sizin gibi kahramanlar olduğu sürece de bu milletin kimse sırtını yere getiremez. Her zaman bu coğrafya hainliklerle karşı karşıya kalmış en sonuncusu da hain darbe girişimi, FETÖ hadisesi ama çok şükür bu millet bir arada olduğu sürece, bu iman, bayrak ve vatan sevgisi olduğu sürece hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremeyecektir” diye konuştu.