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15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 23. Kültür Kiraz ve Spor festivali kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Park Alışveriş Merkezindeki serginin açılışını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, burada yaptığı konuşmada, Kültür Kiraz ve Spor festivali etkinliklerinin hızla devam ettiğini belirterek, ”Çok yoğun bir program var, bir yandan sportif faaliyetler bir yanda da bu tür kültürel faaliyetlerimiz var. 15 Temmuz, o kutlu direniş, fotoğraf sanatçıları tarafından tarihe kayıt düşülürken biz de onların sergisini yapıyoruz” diye konuştu

Serginin açılışına Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
  1. Malatya
  2. Yeşilyurt
  3. Hac
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