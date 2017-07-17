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15 Temmuz etkinliklerine kaç kişi katıldı? Kurtulmuş açıkladı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında 15 Temmuz etkinliklerine 6 milyonu aşkın vatandaşın katıldığını bildirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
15 Temmuz etkinliklerine kaç kişi katıldı? Kurtulmuş açıkladı

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNE 6 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZ KATILDI"

Birinci yıl dönümünde yapılan bu etkinliklere, yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır. Bu da birinci yılında vatandaşlarımızın aynen 15 Temmuz 2016'daki gibi demokrasiye sahip çıktığını, vatana karşı yapılan bu ihaneti asla karşılıksız bırakmayacağını, aynı şekilde şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri durmayacağını açıkça ispat eden önemli bir gösteri olmuştur.

FETÖ İLE MÜCADELEDEN İSTATİSTİKLER

Bu örgütün maddi kaynaklarının kurutulması da bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından birisidir. Bunun için örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF'ye devredilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin yaklaşık 4 bin 888 mal varlığına el konulmuş bu mal varlıklarının taşınmazlarının Maliye'ye devri sağlanmıştır. Ayrıca, finansal mücadelenin gerçekleştirilmesi için her türlü imkanla bunlarla mücadele edilecek, finansal kaynakları da kurutulacaktır.

111 bin 240 kişi kamu görevinden ihraç edildi. 32 bin 180 kişi uzaklaştırıldı... Yaklaşık 3,5 milyon kamu görevlisi olduğunu düşünürseniz ihraç edilenlerin rakamı, toplam kamu görevlilerinin yüzde 3,5 seviyesindedir.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
  1. Numan Kurtulmuş
  2. 15 temmuz
  3. bakanlar kurulu
  4. fetö
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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