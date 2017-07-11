15 Temmuz Etkinlikleri şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle 11 Temmuz tarihiden itibaren yurtiçi ve yurtdışında çeşitli etkinlikler düzenlenirken Burhaniye’de de 5 gün boyunca etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda 11 Temmuz günü saat 11.00’da ilçe protokolünün şehit kabristanlarını ziyaret etmesiyle başlayan etkinlikler yine gün içerisinde şehit ailelerinin ziyareti, ilçe merkez caminde mevlit okutulması ile devam etti. Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal başta olmak üzere ilçe protokolünün yer aldığı heyet ilk olarak Börülce Mezarlığında yatan 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin’in kabristanını şehit aileleri ile birlikte ziyaret ederek dualar okudular. Börülce Mezarlığında yatan diğer dört şehidin mezarını da ziyaret eden protokol üyeleri ardından Geriş Mezarlığında bulunan Şehitler Ahmet Çelik, Hasan Çoban’ın aileleri ile birlikte kabristanları ziyaret edildi. Dualar ile anılan şehitlerin mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Merkez Cami Kocacami’de Şehitlerin ruhuna öğle namazından önce Mevlid-i Şerif okutularak ruhlarına dualar yollandı.

Burhaniye’de son üç şehit ailesi Burhaniye Protokolü tarafından evlerinde ziyaret edildi. İlk olarak 15 Temmuz Şehidi Mustafa Serin’in ailesi ziyaret edilirken ardından Ahmet Çelik ve Hasan Çoban’ın aileleri tek tek ziyaret edildi.

Geçtiğimiz yıl hain bir girişimle 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya kalkanlara karşı Cumhurbaşkanının çağrısıyla sokaklara dökülerek darbe girişimi önlenmişti. 15 Temmuz gecesi başlayan ve bir ay boyunca Türkiye geneliyle birlikte Burhaniye’de devam eden nöbetlerden çekilmiş fotoğrafların sergisi Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde açıldı. 11-15 Temmuz tarihleri arasında Belediye Hizmet Binası önünde sergilenecek olan fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafında da ilgi ile karşılandı.