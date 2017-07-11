15 Temmuz etkinlikleri bugün ilk ziyaretle başladı

15 Temmuz Şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bugün başlıyor. Yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaşın katılımıyla etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak törenlerin yanı sıra AK Parti teşkilatları da 81 ilde etkinliklere imza atacak.

Bugün başlayan etkinlikler kapsamında ilk olarak 81 ilde şehit kabirlerine ziyaretler düzenlenecek.

11.00'de başlaması planlanan kabir ziyaretlerinde şehitlerimiz anılacak.

Sabahın ilk saatlerinde başladı

Sabah saatlerinde Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde planlanan ziyaretler başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in katıldığı bir ziyarette, Mamak İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Altın, Ali Alıtkan ve Şener Dursun, kabirleri başında anıldı.

Niğde'de Halisdemir'in kabrine gidilecek

15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine ziyaretler bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yeni bir programı hayata geçiriyor. Ülke genelindeki tüm şehitliklerde, öğle namazı öncesinde ise 81 ilin, 919 ilçenin Ulu Camileri ve Selatin Camilerinde bütün şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutulacak.