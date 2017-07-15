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15Temmuz Destanı Serdivan’da kahramanlarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında “Heredot Cevdet” tiplemesiyle tanınan Hasan Kaçan, ses sanatçısı Eda Karaytuğ ve kanun ustası Göksel Baktagir ile Serdivan’a misafir oldu.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:39
15Temmuz Destanı Serdivan’da kahramanlarla anıldı

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Heredot Cevdet’le 15 Temmuz Kahramanlık Hikayeleri” programına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Osman Çelik, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesi bir haber kanalının canlı yayınına katılarak 15 Temmuz gecesi Sakarya ve Serdivan’da yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “O gün ülke genelinde valilik binası işgal edilmek istenen ilk vilayet Sakarya’dır. Bu girişim, milletin feraseti, vatan, millet ve bayrak sevgisi ve sayın cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle halkı meydanlara çağırması ile bertaraf edilmiştir” dedi.

Hainlerin yapmış olduğu darbe girişimini hafife alarak küçümseye çalışanlara karşı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Alemdar, “15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değil. 15 Temmuz bugüne kadar bu ülkede yapılmış olan en planlı, en organize darbe girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sadece bu ülkede değil tüm Dünya’da ne kadar büyük bir lider olduğunu bu darbe girişimi esnasındaki bir davetiyle ispat etmiştir. Bu milletin ortaya koymuş olduğu irade tüm dünyaya örnek olmuştur” diye konuştu.

Canlı yayın sonrası "Heredot Cevdet’le 15 Temmuz Kahramanlık Hikayeleri" programına katılan Başkan Yusuf Alemdar, Hasan Kaçan’ın kendine özgü üslubu ile seslendirdiği dünden bu güne kahramanlık hikayelerini dinledi. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen işgal girişiminin bu toprakları yurt tuttuğumuz günden beri var olan bir şey olduğunu belirten Hasan Kaçan, “Biz buna şerbetliyiz kardeşim” diyerek darbecilerin bu millet üzerindeki emellerine asla ulaşamayacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:39
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Sakarya
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip
  8. Balcı
  9. Taraklı
  10. Serdivan
  11. Göksel
  12. Yusuf Alemdar
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