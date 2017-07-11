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“15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”

Bağcılar Belediyesi,11-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Unutmadık, Unutturmayacağız- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri anlamlı programlara sahne olacak..

11 Temmuz 2017 Salı 17:59
“15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”

“On binlerce ilçe sakini meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek”

Bağcılar’ın değişik noktalarında buluşacak olan üzerlerinde “15 Temmuz 2016” yazılı tişörtler bulunan on binlerce ilçe sakini, meşale ve Türk bayrakları eşliğinde Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’na kadar kortej halinde yürüyecek.

15 Temmuz Platosu’nda canlandırmalar yapılacak

Demokrasi nöbetleri kapsamında her akşam ‘’Çizmeyi Aşanların Hikayesi’’ kurulan 15 Temmuz Platosunda Tiyatral Canlandırması gerçekleştirilecek. Mehteran Takımının bir konser vereceği etkinliklerde, Bağcılarlı 15 Temmuz gazileri yaşadıklarını paylaşacaklar. Programda Bağcılarlı 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya’nın ailesi de bulunacak.

15 Temmuz Platosu Etkinliği’ne katılımınızı bekler, işlerinizde başarılar dileriz.

 

Tarih: 11 Temmuz 2017 (Salı)

Saat:    21.00

Yer:     Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:59
  1. Bağcılar Belediyesi
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