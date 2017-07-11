15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Ilgaz’da başladı.

Kur’an’ı Kerim ve duaların okunduğu ziyarete Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Akbak, Milliyetçi Hareket Partisi Ilgaz İlçe Başkanı Mustafa Yazıharman, İl Genel Meclisi Üyesi Harun Tosyalıoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Gürbüz ve beraberindekiler Merkez Camisi’ndeki mevlit programına geçti ve ardından verilen yemek ikramı ile program son buldu.

Programın sonunda günün anlam ve önemine dair açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, "Fetullahçı Terör Örgüt’nün darbe girişiminin, şanlı Türk tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını söyledi.

Arif Çayır, "Yeniden 15 Temmuz’lar yaşamamak için bu tarihi hainliği asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Yaşanan acıların direniş ve diriliş ruhunu daha şahlandırdığını belirten Çayır, "15 Temmuz, direniş ruhlu bir liderle, direniş ruhlu bir milletin nasıl bütünleştiğini ve bu bütünleşmeyle birlikte neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Tarih boyunca nice destanlar yazan bu millet, 15 Temmuz’da bir destan daha yazdı ve tüm mazlum milletlere örnek oldu" diye konuştu.