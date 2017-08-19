15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı tatili başlamadan vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için otogara akın etti. Çok sayıda vatandaşın seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu. Bayram tatili başlamadan yoğunluğun başladığı otogarda bazı seyahat firması çalışanları müşteri çekmek için şehir isimleriyle bağırdı. Bazı çalışanlar da vatandaşları kendi firmalarından bilet almaya ikna etmeye çalıştı. Firma yetkilileri, vatandaşları Kurban Bayramı arefesi ile bayramın birinci ve ikinci günlerinde bilet bulamamaları ihtimali üzerine bileti erken alma konusunda uyardı.

“Uzayan bayram tatili ulaşım sektörünü fazla etkilemedi”

Bayram öncesi fazla yoğunluk olmadığını söyleyen seyahat acentesi çalışanlarından Yücel Biçer, “Bayram tatili nitekim etkiledi ama o kadar fazla etkilemedi. Yüzde 35-40 oranında etkiledi. Bayram tatilinin uzamasının ulaşım sektörüne pek bir faydası olmadı. Yoğunluk erken başladı erken bitti. Şu an her tarafa bilet var” şeklinde konuştu.

“Ayın 25’inden sonra her yer dolu”

Bilet satışlarının önceki yıllara oranla arttığını dile getiren İbrahim Kostak, “Şu an yoğunluk başladı. Ayın 25’inden sonra daha yoğun. Şuan 3-5 tane yer var arabalarımızda ama 25’inden sonra her yer dolu. Arefe gün yer bulamazlar ama bayramın birinci gününden itibaren yer bulabilirler. Arefeye kadar ilave arabalarımız var, ek seferlerimiz var. Onlar da şuan yoğun, dolu hepsi” dedi.

“Bu sezon daha yoğun geçiyor”

Yoğunluktan dolayı ek seferler başlattıklarını söyleyen otobüs firması çalışanlarından Özkan, “Yavaştan yoğunluk başladı, sürekli gidişlerimizde artış mevcut. Otogara girişlerde falan sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda biletlerimiz mevcut. Bu sezonumuz geçen sezona göre daha yoğun geçiyor. Vatandaşlarımız bilet almayı bayramın birinci ve ikinci gününe bırakmasalar daha iyi olur, arefe günü yer bulmaları zaten imkansız” ifadelerini kullandı.