15 Temmuz darbe girişimini tersine çeviren kritik anlar

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın hamlesi sonrası darbeyi erkene aldılar!

15 Temmuz darbe girişiminin başlama anları bugün daha net olarak biliniyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay’a gitmesinin ardından cuntacılar, darbeyi erkene aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin istihbaratını MİT'in almasından sonrasından yaşananların detayları iddianamelere yansıdı. Kara Havacılık'ta görevli bir pilotun, 15 Temmuz günü MİT'e gelerek, MİT Müsteşarlığı'na yönelik harekat yapılacağını bildirdi. Bunun üzerine MİT yetkilileri konuyu Genelkurmay'a taşıdı.

Önce MİT Müsteşar Yardımcısı ardından Müsteşar Hakan Fidan Genelkurmay Karargahı'na geldi. Darbe istihbaratını alan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'na gelmesinin ardından darbecilerin yaşadığı panik saniye saniye deşifre oldu. Darbenin ortaya çıktığını anlayan FETÖ'cü cunta darbeyi böylece erkene çekti.

Zekai Aksakallı Darbecilerin Elinden Böyle Kurtuldu

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden nasıl kurtulduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Aksakallı otomobille eşiyle birlikte ilerlerken darbeciler tarafından 2 araçla önleri kesiliyor. 2 asker yanına yaklaşıyor. Kıbrıs'ta, Özel Kuvvetler'de görevli bir albay kapıyı açıp Aksakallı'yı indirmeye çalışıyor, itişme başlıyor. Aksakallı, tekmeyle darbeci albayı yere düşürüyor ve ardından araçla uzaklaşıyor.

Ömer Halisdemir’in Şehit Olması

FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yaşananlar darbenin seyrini değiştiren anlar olarak tarihe geçti.

Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın en çok güvendiği silah arkadaşlarından biriydi. Zekai Paşa birlikteki hareketliliğin ve Diyarbakır’dan gelmek üzere havalanan helikopterin bir darbenin en önemli adımları olduğunu öğrenmişti. Onu da ortadan kaldırmaya çalışmış, aracına saldırmışlardı, ama takibi atlatmıştı.

Hemen Ömer Astsubayı aradı. Durumu anlattı ve son derece cesur bir emir verdi. Karargâh ne pahasına olursa olsun korunacak, girmeye çalışan kim olursa olsun vurulacaktı.

Ömer’in aldığı emirlerin içinde sonucu en kesin olan buydu. Attığı her adımda şehit olacağını biliyordu, ama tereddüt bile etmedi. Ömer Halisdemir darbeci Semih Terzi’yi karargahın kapısında vurarak darbenin başarıya ulaşmasına en büyük engel oldu.

Albay Yurdakul Akkuş’un Gözaltına alınması

FETÖ’nün darbe girişiminde görevli olduğu iddiasıyla ülkede hakkında ilk yakalama kararı verilen askerlerden Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz gecesi 01.00'de gözaltına alınması ve çantasında ele geçirilen "yeni devlet yapılanması"na ilişkin doküman girişimin seyrini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı ile FaceTime ile Bağlantı

Tarihi açıklama, CNN Türk ekranlarında yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime'dan iletişime geçen gazeteci Hande Fırat, Erdoğan'ın darbe girişimi hakkındaki ilk mesajlarını canlı yayında Türkiye'ye ulaştırdı ve darbeyi önlemede önemli bir an oldu.

Darbenin Seyrini 56 Helikopterle Değiştiren Albay Hakan Keleş

15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Komutanlığını ele geçiren darbeci Tuğgeneral Ünsal Coşkun Malatya’dan helikopter istedi. Göreve yeni gelen Albay Hakan Keleş ise silah ve mühimmat yüklü 56 helikopteri uçurmayarak darbenin seyrini değiştirdi.

Albay Keleş, helikopterlerin havalanmaması için her helikopterin başına asker dikti. Malatya’daki ifadelere göre piste araçlar çekerek herhangi bir uçak ya da helikopterin inip kalkmasını önledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Canlı Yayına Katılması

Başbakan Binali Yıldırım, NTV yayınına bağlanarak yaşananları değerlendirdi. Başbakan Yıldırım, “Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.

Vatandaşlar şunu bilsin ki demokrasiye zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, vatandaşın milletin seçtiği, milletin iradesi ile iş başındadır. Bunun işbaşından gitmesi ancak milletin kararı ile olur bu bilinmelidir.

Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Asla bu tip kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Asla bu ve buna benzer çılgınlıklara müsaade etmeyeceğimizi bilsinler” diye konuştu.

Darbe girişiminin seyrini değiştiren savcı: Mustafa Alper

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyle darbenin seyrini değiştirmişti.

FETÖ'nün emir komutasını üstlendiği ortaya çıkan 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır için hızla gözaltı kararı veren ve 36 saat içinde soruşturma dosyasını tamamlayan Alper, darbe girişiminden sonra da birçok kritik karara imza attı.

15 Temmuz sonrası Alper, darbe girişimini duyduğu anlarda yaşadıklarını bu sözlerle ifade etmişti:

"Adalet Komisyon Başkanı 'Başsavcım, Boğaz Köprüsü'nde bir hareketlilik var, askerler çıkmış. Bir kalkışmadan söz ediliyor" haberini aldım.

Tugay komutanlığının bütün uyarılara rağmen araçlarını çıkardığını ve Çardak Havaalanı'na doğru gitmekte olduklarına dair bilgiler edinildiğini öğrendim. Tugay Komutanı'nın kurulacak kriz merkezine gelmediği söylendi.

Vali'yi aradım ve "Cumhuriyet Başsavcısı olarak, Tugay Komutanı ve darbeye karışanlar hakkında gözaltı kararı vermeyi düşünüyorum" dedim."

15 Temmuz gecesi darbeciler uçaklarla Denizli'ye inip 517 askeri Ankara'ya götürmeyi planladı. Ancak Çardak Havaalanı'nda darbecilere direnen askerler uçakları engelledi.