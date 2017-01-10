15 Temmuz darbe girişimi Bosna'da anlatılacak

Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı, Saraybosna ve Mostar'da 15 Temmuz'u anlatan iki panel düzenleyecek. Darbe girişimini konu alan bir resim sergisi de açılacak.

15 Temmuz darbe girişimi Bosna'da anlatılacak
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:57
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Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından Bosna Hersek'te 15 Temmuz darbe girişimini anlatan paneller düzenlenecek.

12 Ocak'ta Mostar Dzemal Bijediç Üniversitesi'nde, 13 Ocak'ta da Saraybosna Üniversitesi'nde gerçekleşecek panelde darbe girişimi tüm boyutlarıyla ele alınarak, Türkiye'nin yaşadığı tehlikenin boyutları anlatılacak.

Panelde konuşmacı olarak Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Dr. Yakup Levent Korkut, Dr. Cennet Uslu ve Dr. Senad Hasanagic yer alacak.

Mostar'daki panelin ardından Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz konulu bir resim sergisi de açılacak. Sergi, 17-21 Ocak tarihleri arasında Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyaret edilebilecek.





 
EtiketlerTürkiyeBosna HersekSarayTürkiye CumhuriyetiAnadolu AjansıYunus EmreSaraybosnaBosna
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