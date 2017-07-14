Trabzon Bulvarı’nda düzenlenen basın açıklamasında terör örgütüne yönelik sloganlar atılarak, tekbir getirildi. STK’lar adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Av. Yusuf Bülbül, “15 Temmuz küfre karşı imanın, 7 düvele karşı ümmetin zaferidir" dedi. Bülbül, “15 Temmuz Türkiye için bir milattır. 15 Temmuz, kuru kalabalık dedikleri halkın, ecdadı gibi nasıl kahraman bir millet olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği gündür. 15 Temmuz, sokağa çıkmaz dedikleri halkın tankların üstüne çıktığı gündür. 15 Temmuz silahsız bir halkın, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde tankları ve uçakları püskürttüğü gündür. 15 Temmuz, sadece Türkiye için değil, tüm mazlumların ve mağluplar için destansı bir direnişin sembolüdür. 15 Temmuz, iman, cihad ve vatan aşkı ile küfre, zulme, işgale direnmenin adıdır. 15 Temmuz bir milletin yeniden doğduğu gündür. 15 Temmuz, küfre karşı imanın, 7 düvele karşı ümmetin zaferidir. 15 Temmuz, bizim yeni Çanakkalemiz, yeni Dumlupınarımız, yeni Sakaryamızdır. Bu sebeple 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

Hain darbe girişimini unutturmayacaklarını kaydeden Bülbül, “O gece FETÖ Türkiye’yi işgal ederek ele geçirmeye, milleti esir almaya kalkıştı. Bu saldırının asıl amacı, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmak ve Türkiye’yi emperyalizme teslim etmekti. Rabbimize hamdolsun milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu saldırıları durdurdu. Milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden bu alçak saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına ülkesini ve vatanını savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimizin, Başbakanımızın, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve medyamızın kararlı ve dik duruşuyla Türk milleti 15 Temmuz’da bir destan yazdı. Bu alçakça ve haince darbe ve işgal girişimine karşı, 250 şehit verdik. 2301 kardeşimiz ise gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi şükranla ve minnetle anıyoruz. Milletimiz onları daima rahmetle anacak ve asla unutmayacak” dedi.

Basın açıklaması yapılan toplu duanın ardından sona erdi.