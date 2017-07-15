15 Temmuz anmalarına gidenlerin araçlarını durdurdular
İngiltere’nin başkenti Londra’da terör örgütü PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen programa katılmak isteyen Türk vatandaşının aracının önünü kesti.15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:52
Terör örgütü PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği üyesi bir Türk vatandaşının aracının önünü kesmeye çalışınca arbede yaşandı.
Yetkililer, olay sonrası 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.